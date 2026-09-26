La vitesse d'Internet Starlink sera augmentée jusqu'au gigabit

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La vitesse d'Internet Starlink sera augmentée jusqu'au gigabit

SpaceX se prépare à presque doubler la vitesse de son service Internet par satellite Starlink pour les clients professionnels. Selon ixbt.com, grâce à de nouvelles technologies et mises à jour, les utilisateurs pourront bientôt profiter d'une connexion à haut débit. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est indiqué que d'ici fin 2026, les propriétaires du nouveau terminal Performance Gen 3 avec le tarif Business Maritime pourront bénéficier d'un service dont la vitesse de téléchargement approchera 1 Gbit/s. Actuellement, la vitesse de téléchargement pour le terminal Performance Kit est limitée à 475 Mbit/s, et la vitesse d'envoi à 75 Mbit/s. Après la mise à jour, ce chiffre devrait atteindre environ 950 Mbit/s.

Nouvelles opportunités pour les clients maritimes et terrestres

Les navires et yachts utilisant les tarifs Business Maritime seront les premiers à tester cet Internet haut débit. Le coût de cet équipement est de 2000 dollars, et le tarif de base incluant 50 GB de données commence à 250 dollars par mois.

Pour les utilisateurs terrestres, le processus d'augmentation de la vitesse est prévu pour 2027. SpaceX vise à étendre ces capacités en mettant à niveau progressivement sa constellation orbitale.

Satellites de génération V3 et nouveaux tarifs

La raison principale de cette augmentation spectaculaire des performances est l'introduction des satellites de nouvelle génération V3. Ils sont beaucoup plus grands que les appareils actuels et sont lancés dans l'espace via la fusée Starship. Selon SpaceX, ces dispositifs augmenteront la capacité totale d'environ dix fois par rapport à la génération V2, et les capacités de transfert de données des utilisateurs devraient être multipliées par 24.

Parallèlement, Starlink met à jour sa gamme de tarifs professionnels. À partir du 1er décembre, il est prévu de renommer les plans Local Priority et Global Priority en Business Plan et Global Business Plan. Dans certains marchés, dont le Royaume-Uni, une révision des prix est attendue. De plus, des restrictions sur l'utilisation hors de la zone d'origine pourraient être introduites pour le Business Plan : une utilisation du service pendant plus de 30 jours consécutifs nécessitera le passage à un tarif global plus coûteux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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