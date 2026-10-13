Quatre candidats potentiels pour succéder à Zelensky ont été identifiés

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Quatre candidats potentiels pour succéder à Zelensky ont été identifiés

Président des États-Unis Donald Trump a ouvertement déclaré qu'il était temps de changer de chef d'État en Ukraine. Dans un article analytique publié par la prestigieuse publication américaine Newsweek il est écrit que cette déclaration du chef de la Maison Blanche a intensifié les questions concernant le calendrier des élections à Kiev et Volodymyr Zelenskyl'avenir politique de ce dernier.

La pression de Washington sur Kiev a atteint un nouveau stade après que Zelensky a ouvertement critiqué l'accord sur le diesel entre les États-Unis et la Russie.

La déclaration de Trump et le facteur qui a irrité Washington

La sortie virulente du dirigeant de la Maison Blanche contre la direction ukrainienne n'était pas fortuite :

  • Appel ouvert : Dans une déclaration faite samedi, Trump a souligné : « Je pense qu'il est temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau président », a-t-il affirmé ;

  • Le conflit autour de l'accord sur le diesel : Dans un contexte de blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, les prix du carburant aux États-Unis ont grimpé en flèche, mettant une pression sérieuse sur la population à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Alors que Washington concluait un accord pour acheter des millions de tonnes de diesel à la Russie, l'opposition de Zelensky à cet accord a provoqué la réaction cinglante de Trump ;

  • Pressions liées à la corruption : Les analystes de la publication soulignent que le mandat de Zelensky a été gravement entaché par des scandales de corruption impliquant son entourage le plus proche.

Les 4 principaux candidats pour remplacer Zelensky

Le magazine Newsweek a cité quatre personnalités influentes ayant le potentiel de succéder au président actuel sur la scène politique ukrainienne :

  • Valeri Zaloujny : Ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, actuellement ambassadeur au Royaume-Uni. Il est l'une des personnalités bénéficiant de la plus grande confiance parmi l'armée et la population du pays ;

  • Kyrylo Boudanov : Ancien chef de la Direction principale du renseignement (GUR), actuellement un haut fonctionnaire dirigeant le bureau du président ;

  • Mykhaïlo Fedorov : Ancien ministre de la Défense, connu pour ses réformes dans le domaine des technologies numériques ;

  • Petro Porochenko : Ancien président de l'Ukraine et politicien le plus expérimenté de l'opposition.

Cependant, comme le note la publication «Vremya.ua», ni Zaloujny ni Boudanov n'ont officiellement déclaré leurs ambitions présidentielles ou leurs projets de briguer la tête de l'État jusqu'à présent.

La tenue d'élections en Ukraine et la transformation du pouvoir deviennent désormais non seulement une affaire intérieure, mais aussi un sujet central de la géopolitique stratégique des États-Unis et de l'Occident.

Donald TrumpVolodymyr ZelenskyÉlections présidentielles en UkraineValeri ZaloujnyGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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