Le Parti démocrate, qui s'apprête à prendre le pouvoir après sa victoire aux élections de mi-mandat aux États-Unis, se prépare à lancer une enquête majeure contre le magnat de la technologie Elon Musk. Selon CNN, le Comité des relations étrangères du Sénat a exigé que Musk et son entreprise conservent tous les documents et correspondances concernant le ralentissement (ou la coupure) délibéré du réseau Internet par satellite Starlink pour les forces armées ukrainiennes.

Selon les Démocrates, les mesures prises pour limiter artificiellement les communications spatiales sur la ligne de front sont contraires aux intérêts de la sécurité nationale et ces décisions doivent être examinées minutieusement.

« Nous exigeons une enquête complète et des sanctions » : la position du Congrès

Trois membres du Parti démocrate à la Chambre des représentants ont officiellement demandé à faire la lumière sur le rôle personnel d'Elon Musk dans ces événements :

Une position ferme : « Nous avons besoin d'une enquête complète, et en fonction des résultats, des conséquences et des responsabilités appropriées », a déclaré le député Sam Liccardo ;

Enquêtes à grande échelle : Le comité du Sénat a envoyé des demandes officielles non seulement à Musk, mais aussi à plusieurs grandes banques, ports internationaux et structures privées impliqués dans des transactions douteuses liées à la fourniture de diesel russe ;

Interdiction de détruire des preuves : Conformément à l'ordre envoyé, aucun document, message numérique ou journal de serveur lié à l'enquête ne peut être supprimé.

Grande révision en janvier : les décisions de Trump seront réexaminées

Selon CNN, le contrôle total du Congrès américain passera officiellement au Parti démocrate en janvier :

Enquête dirigée par Chris Coons : Le sénateur Chris Coons devrait diriger les processus influents au Sénat ;

Audit de deux ans d'activité : Après le changement de pouvoir, les Démocrates entameront un audit à grande échelle de presque toutes les décisions politiques intérieures et étrangères prises par l'administration de Donald Trump au cours des deux dernières années.

« L'Amérique bleue » : les géants de la technologie dans le viseur

Selon une analyse du journal britannique The Guardian, la domination des Démocrates sur la carte politique américaine (« le basculement en bleu ») annonce des temps difficiles pour certains magnats de la Silicon Valley :