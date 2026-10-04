Starlink permet de générer des revenus passifs grâce à son Internet par satellite

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Starlink permet de générer des revenus passifs grâce à son Internet par satellite

Selon ixbt.com, le service Internet Starlink de SpaceX a lancé un nouveau programme bêta appelé Starlink for Communities, permettant aux utilisateurs de générer des revenus supplémentaires via leur équipement. Cette initiative offre aux petits opérateurs et aux propriétaires immobiliers la possibilité de partager l'accès Internet depuis un seul terminal satellite avec leur entourage en échange d'une rémunération financière. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Comment fonctionne le nouveau programme

Le programme prévoit l'installation de terminaux et de routeurs Starlink dans des zones à forte fréquentation ou à forte demande de connectivité. Ces zones incluent les zones rurales, les centres de villégiature, les campings, les complexes résidentiels ou les lieux d'événements publics. Les utilisateurs environnants peuvent se connecter au réseau via des tarifs temporaires.

Diverses options de connexion sont proposées aux participants. Les utilisateurs peuvent acheter des accès à l'heure, à la journée ou à la semaine par appareil. Il existe également un forfait mensuel prenant en charge jusqu'à quatre appareils, permettant à plusieurs foyers ou utilisateurs de partager un réseau unique sans avoir besoin d'installer une antenne satellite individuelle.

Obligations et modèle financier

Tous les processus techniques et administratifs, y compris la création de comptes, le traitement des paiements, la gestion du réseau et la maintenance, sont entièrement pris en charge par Starlink. Le rôle du propriétaire de l'équipement se limite à l'installation du terminal, à son alimentation électrique continue et à la maintenance de base. Pour chaque connexion payante, le propriétaire de l'équipement reçoit une part des revenus.

Selon les experts, ce modèle économique ressemble au concept de robotaxi qu'Elon Musk avait envisagé pour les voitures Tesla. Dans ce cas également, l'entreprise gère l'infrastructure complexe et les systèmes de paiement, tandis que l'utilisateur fournit son actif physique. Cependant, alors que les robotaxis Tesla restent un projet futur, le programme Starlink for Communities accepte déjà des candidatures dans plusieurs pays et génère des revenus passifs réels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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