SpaceX réduit le prix du Starlink Mini aux États-Unis à un niveau record

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SpaceX réduit le prix du Starlink Mini aux États-Unis à un niveau record

La société SpaceX, détenue par Elon Musk, a considérablement réduit le prix du kit d'équipement pour l'Internet par satellite Starlink Mini sur le marché américain. Selon ixbt.com, cet appareil portable est désormais disponible pour seulement 149 USD. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cette baisse de prix est considérée comme une étape importante pour populariser davantage les technologies Internet par satellite à l'échelle mondiale et les rendre plus accessibles aux consommateurs. Ce nouveau prix représente une réduction de 25 % par rapport au tarif précédent de 199 USD, et une baisse de 75 % par rapport au prix de lancement initial de 599 USD.

Conditions de paiement et tarifs avantageux

Afin d'offrir une flexibilité financière à ses clients, l'entreprise a également introduit une option de paiement échelonné. Les acheteurs peuvent désormais acquérir ce kit avec un paiement mensuel de 12,41 USD sur 12 mois.

Pour les appareils Starlink Mini, conçus pour les voyages et l'utilisation mobile, trois forfaits mensuels Roam sont proposés :

  • 55 USD par mois pour 100 GB de trafic
  • 80 USD par mois pour 300 GB de trafic
  • 175 USD par mois pour l'option Internet illimité

Capacités techniques et couverture

Cet équipement est conçu pour fournir une connexion Internet haut débit dans les zones reculées dépourvues d'infrastructure de communication terrestre, ainsi que lors de divers voyages. Selon ixbt.com, l'appareil compact Starlink Mini est capable d'atteindre des vitesses de téléchargement dépassant 300 Mbps.

Selon les experts, cette baisse de prix significative élargira la base d'utilisateurs de l'Internet mobile, rendant la connexion plus accessible et abordable pour ceux qui voyagent vers des destinations lointaines.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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