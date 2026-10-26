Sensation politique en Serbie : Vučić reconnaît sa défaite aux élections anticipées

Un tournant inattendu et historique a eu lieu sur la scène politique serbe : l'ancien président du pays, Aleksandar Vučić, a officiellement reconnu la défaite de sa force politique lors des élections législatives anticipées. C'est ce qu'a rapporté la publication « Strana », en s'appuyant sur les médias serbes influents Nova et Blic.

Selon les premières estimations, la principale force d'opposition, « Liste de protestation étudiante » (Studencheskiy protestniy spisok) remporte une victoire convaincante et est en mesure de former le nouveau gouvernement.

« Nous avons perdu » : une déclaration ouverte et inattendue de Vučić

Après la fermeture des bureaux de vote, Aleksandar Vučić s'est adressé aux journalistes sans cacher la situation initiale :

La reconnaissance de la défaite : « Nous n'avons pas encore les résultats définitifs. Mais sur la base des premières données, il est clair que nous avons perdu ces élections. La “Liste de protestation étudiante” a gagné », a souligné le politicien ;

Résultats du vote : Bien que le dépouillement des voix ne soit pas totalement terminé, il a été admis qu'il est impossible de réduire l'écart entre les forces en tête et celles qui suivent.

Parlement de 250 sièges : comment les mandats sont-ils répartis ?

La répartition préliminaire des 250 sièges de députés à la Skupština (parlement) de Serbie se présente comme suit :

« Liste de protestation étudiante » — 135 sièges : La coalition d'opposition obtient la majorité absolue au parlement, ayant le droit de prendre des décisions et de former un gouvernement indépendamment, sans coalition ;

Coalition « Serbie unie » — 105 sièges : Le bloc au pouvoir autour du Parti progressiste serbe est arrivé en deuxième position avec 105 mandats ;

Protocoles finaux attendus : La commission électorale officielle n'a pas encore annoncé les résultats finaux, mais aucun changement radical dans le rapport de force n'est attendu.

Les résultats de ces élections pourraient marquer le début d'une nouvelle étape dans la politique intérieure serbe et dans les processus géopolitiques des Balkans.