Aleksandar Vučić dissout le parlement : quand auront lieu les élections en Serbie ?

La situation politique en Serbie est devenue tendue. Le président Aleksandar Vučić a annoncé sa décision de dissoudre le parlement du pays et de convoquer des élections législatives anticipées. Les élections le 25 octobre devraient avoir lieu.

Cette décision ne concerne pas des élections ordinaires. Les prochaines élections législatives en Serbie étaient initialement prévues pour décembre 2027. Désormais, le pays se rendra aux urnes avec plus d'un an d'avance.

Quand Vučić annoncera-t-il officiellement la décision ?

Le président a déclaré qu'il signerait deux documents importants le 8 septembre lors d'une émission sur la radio-télévision serbe.

Selon lui :

« Je dois signer deux décisions : le décret de dissolution de la Skupština et la décision d'organiser des élections. J'annoncerai les deux décisions demain à midi. Les élections auront lieu le 25 octobre. »

Selon la législation serbe, en cas de dissolution anticipée du parlement, de nouvelles élections sont fixées. Il doit s'écouler au moins 45 jours et au maximum 60 jours avant le jour du scrutin.

Pourquoi la Serbie organise-t-elle des élections anticipées ?

Cette décision a été prise dans le contexte de manifestations menées par des étudiants qui durent depuis près de deux ans dans le pays.

Les protestations se sont intensifiées après la mort de 16 personnes lors de l'effondrement d'une structure à la gare ferroviaire de Novi Sad en novembre 2024. Par la suite, les étudiants et d'autres manifestants ont exigé des comptes au gouvernement, organisant des actions contre la corruption et le système de gouvernance.

Le gouvernement a souligné que l'organisation d'élections anticipées pourrait réduire les tensions politiques dans la société. Le 7 septembre, le gouvernement serbe a officiellement soumis au président la proposition de dissoudre le parlement et de fixer une date pour les élections.

Vučić deviendra-t-il Premier ministre après la présidence ?

Un autre aspect intéressant de ces élections en Serbie est l'avenir politique d'Aleksandar Vučić.

Le Parti progressiste serbe au pouvoir prévoit de placer Vučić en tête de liste du parti pour les prochaines élections législatives et de le proposer comme candidat au poste de Premier ministre.

Si ce scénario se réalise, Vučić pourrait passer de la présidence au poste de Premier ministre.

En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'un changement dans la composition du parlement — le dirigeant serbe lui-même pourrait changer de fonction dans le système politique du pays.

Quelle est l'importance des élections pour Vučić ?

Vučić est au centre de la politique serbe depuis 2012. En tant que président ou Premier ministre, il joue depuis longtemps un rôle clé dans la gouvernance du pays.

Les élections anticipées constitueront également un test sérieux pour son Parti progressiste serbe au pouvoir.

Actuellement, de nouvelles forces politiques liées au mouvement étudiant se préparent également aux élections. Cela pourrait rendre la compétition plus rude pour Vučić et le parti au pouvoir par rapport aux précédentes.

Quel processus va maintenant commencer en Serbie ?

Après la dissolution du parlement et la convocation officielle des élections, les processus liés à la campagne électorale débuteront.

Dates clés :

Événement Date Élections législatives 25 octobre 2026 Dissolution du parlement Prévue pour le 9 septembre Prochaines élections législatives prévues Décembre 2027

Si les élections ont lieu le 25 octobre, cela placera les forces politiques sur le terrain électoral bien avant les élections initialement prévues en Serbie.

Maintenant, la question principale est : quelle sera la prochaine étape de Vučić ?

Les processus politiques en Serbie deviennent encore plus intéressants. Vučić a révélé son plan de dissoudre le parlement et d'organiser des élections anticipées le 25 octobre. Son parti souhaite voir le président comme candidat au poste de Premier ministre.

Ainsi, le pays est confronté à deux questions importantes : Les forces politiques dirigées par Vučić conserveront-elles leur avantage lors des élections et le plan de passer de la présidence au poste de Premier ministre se réalisera-t-il ?

Le vote du 25 octobre pourrait apporter des réponses à ces questions.