La visite surprise de Zelensky à Belgrade : un puissant signal politique pour Moscou !

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à Belgrade le soir du 7 août et a rencontré le président serbe Aleksandar Vučić. Il s’agit de la première visite historique d’un dirigeant ukrainien en Serbie depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022.

Cette rencontre à Belgrade, qui tente de maintenir une position neutre entre l’Union européenne et la Russie, retient l’attention des responsables politiques du monde entier.

« Nous avons entamé un dialogue bilatéral » : les premiers détails

Après la rencontre, Volodymyr Zelensky a écrit sur sa page de réseau social : « Nous avons entamé un dialogue bilatéral en Serbie », — a-t-il brièvement commenté.

De son côté, le président serbe Aleksandar Vučić a souligné que cette visite ferait entrer les relations entre les deux pays dans une nouvelle phase. Les principaux sujets au cœur des discussions sont les suivants :

Économie et énergie : Le commerce bilatéral et la coopération dans le secteur énergétique ;

Sécurité : La stabilité régionale et les garanties de sécurité ;

Intégration à l’Union européenne : Les relations des deux pays avec l’UE.

Selon le service de presse de la présidence serbe, les négociations officielles se poursuivront le 8 août au palais présidentiel de Belgrade. À l’issue des discussions, les dirigeants tiendront une conférence de presse commune pour les médias. Zelensky devrait également rencontrer le Premier ministre serbe Đuro Macut.

Contexte géopolitique : la position « complexe » de la Serbie

La Serbie est l’un des rares États du continent européen à entretenir des relations étroites avec la Russie. Depuis 2022, Belgrade n’a pas imposé de sanctions à Moscou et poursuit une coopération active dans le secteur énergétique.

À noter : Le président Aleksandar Vučić a rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises depuis 2022, notamment lors du défilé de la Victoire à Moscou, le 9 mai 2025. C’est pourquoi l’UE exerce régulièrement des pressions sur Belgrade au sujet du processus d’adhésion.

Un puissant signal pour Moscou

Bien que Zelensky et Vučić se soient déjà rencontrés trois fois — en 2023 à Chișinău et à Athènes, puis en 2025 à Odessa —, la réalisation de cette visite en Serbie revêt une importance particulière.

Selon une source ukrainienne haut placée citée par l’AFP, l’arrivée de Zelensky à Belgrade est considérée comme un signal politique très important et douloureux pour les dirigeants russes .

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