Aleksandar Vuchic a annoncé qu'il quitterait la présidence dans quelques semaines

·27·Monde
Aleksandar Vuchic a annoncé qu'il quitterait la présidence dans quelques semaines

Aleksandar Vuchic a déclaré qu'il resterait président de la Serbie encore quelques semaines avant de démissionner. Il a annoncé cette décision lors d'un rassemblement à Belgrade.

Le dirigeant serbe a rappelé qu'on l'avait précédemment critiqué en affirmant qu'il ne quitterait jamais la présidence. Selon Vuchic, son activité en tant que chef d'État touche désormais à sa fin.

Il prévoit de rester en politique même après avoir quitté la présidence. Vuchic a exprimé son intention de participer aux prochaines élections parlementaires. Un plan prévoit l'organisation anticipée des élections présidentielles et parlementaires, mais aucune date précise n'a encore été fixée.

Le mandat actuel de Vuchic devait normalement s'achever en 2027. L'annonce de sa démission intervient alors que les manifestations contre la corruption s'intensifient en Serbie.

Aleksandar VucicSerbieBelgrade
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Nigina Zarqarayeva
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