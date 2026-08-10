« N’attendez pas l’affaiblissement de la Russie » : Vucic appelle l’Europe à conclure une trêve

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« N’attendez pas l’affaiblissement de la Russie » : Vucic appelle l’Europe à conclure une trêve

Le président serbe Aleksandar Vucic s’est adressé aux pays européens, soulignant qu’il était erroné d’attendre que la Russie soit complètement épuisée et affaiblie par la guerre en Ukraine.

Le dirigeant serbe a fait cette déclaration lors d’un podcast animé par Mathias Döpfner, président du conseil d’administration du groupe de médias « Axel Springer ».

« C’est une erreur de penser que les troupes russes vont s’épuiser »

Aleksandar Vucic a demandé aux responsables politiques européens d’évaluer de manière réaliste leurs attentes sur le champ de bataille :

« Je ne m’attendrais pas à ce que les troupes russes soient complètement épuisées. Comme nous pouvons le constater, il est illogique d’attendre un moment précis où la Russie serait considérablement affaiblie par cette guerre en Ukraine », a déclaré Vucic.

Sceptique à l’égard des scénarios militaires occidentaux, le dirigeant serbe a appelé l’Europe à déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir immédiatement à une trêve dans le conflit en Ukraine, sans aggraver davantage la situation.

Rencontre avec Zelensky et maintien de la position

Rappelons que le 8 août, Aleksandar Vucic et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont entretenus à Belgrade.

Cependant, selon le dirigeant serbe, cette visite à Belgrade du chef du régime de Kiev n’a aucunement changé son attitude personnelle ni sa position concernant le conflit autour de l’Ukraine et la situation mondiale.

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Aleksandar VučićVolodymyr ZelenskyyRussieUkraineAxel Springer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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