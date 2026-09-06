Le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé de manière inattendue qu'il était prêt à quitter ses fonctions de chef de l'État avant le terme de son mandat et à se porter candidat au poste de Premier ministre pour le Parti progressiste serbe (SNS) au pouvoir. La direction du parti a approuvé à l'unanimité cette décision du dirigeant, dont le mandat officiel devait s'achever en 2027, et l'a désigné comme candidat unique au poste de chef du gouvernement lors des élections législatives anticipées prévues le 25 octobre.

« Si je suis soutenu, je présenterai mon programme » : le plan de Vučić et la dissolution du Parlement

Les détails du remaniement surprise sur la scène politique serbe et les prochaines étapes ont été révélés :

Condition de démission et nouveau programme : « Si j'obtiens un soutien suffisant pour être candidat au poste de chef du gouvernement, je présenterai mon programme d'action précis après avoir terminé mon mandat présidentiel », a déclaré Vučić ;

Confirmation officielle du parti : La direction du Parti progressiste serbe au pouvoir a tenu une réunion et a officiellement approuvé le chef de l'État comme candidat au poste de Premier ministre pour les prochaines élections législatives ;

Dissolution du Parlement et date des élections : Selon le plan établi, le Parlement actuel sera dissous avant les élections, après quoi le jour du scrutin, fixé au 25 octobre, sera officiellement annoncé.

Mandat de 2027 et délai de 90 jours : le jeu d'échecs politique à Belgrade

Cette décision de Vučić déclenche de nouveaux processus selon la législation serbe :

Le siège qui se libère prématurément : Le mandat présidentiel actuel d'Aleksandar Vučić devait initialement durer jusqu'en 2027 ;

Élection d'un nouveau président sous 90 jours : Si le chef de l'État démissionne avant le terme de son mandat, la Constitution serbe impose l'organisation d'une élection présidentielle nationale dans un délai de 90 jours ;

Changement du centre de pouvoir : Le Premier ministre étant le principal responsable du pouvoir exécutif dans le système de gouvernance serbe, cette étape permet à Vučić de continuer à contrôler directement la gestion de l'État.

La voie vers l'Union européenne et la justification de Moscou

L'orientation géopolitique de la Serbie et ses relations sur la scène internationale restent au centre de l'attention :

Réformes et continuité de la ligne politique : Selon RIA Novosti, Vučić a souligné qu'après les élections, la politique actuelle du pays se poursuivrait, la Serbie continuant à avancer résolument vers l'adhésion à l'Union européenne et mettant en œuvre les réformes nécessaires ;

La déclaration de Lavrov : Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a récemment évoqué à Belgrade la question de la réception de Vladimir Zelensky et a justifié le dirigeant serbe, affirmant que Vučić avait pris cette mesure sous une forte pression de la direction de l'Union européenne.

Selon vous, quel impact le passage d'Aleksandar Vučić de la présidence au poste de Premier ministre aura-t-il sur l'équilibre politique extérieur de la Serbie ? Belgrade se rapprochera-t-elle davantage de l'Occident et de l'Union européenne, ou pourra-t-elle maintenir ses relations traditionnellement amicales avec la Russie ? Laissez vos réflexions dans les commentaires !