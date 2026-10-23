Les rues de Belgrade, capitale de la Serbie, sont redevenues le théâtre de manifestations massives. À quelques jours d'élections législatives anticipées décisives, près de 150 000 citoyens se sont rassemblés lors d'un meeting organisé par l'opposition et les mouvements de protestation du pays.

DW rapporte, en citant l'agence AFP que les participants à la manifestation massive du 22 octobre ont exigé la fin totale du régime de l'actuel chef de l'État Aleksandar Vučić, appelant les électeurs à soutenir une nouvelle force politique née de la contestation étudiante : la « Liste des étudiants ».

Une vague de deux ans née d'une tragédie : quelle est la cause des élections ?

Les élections législatives anticipées prévues pour le 25 octobre sont le résultat d'une crise sociale et politique aiguë qui n'a cessé de secouer le pays pendant près de deux ans :

La tragédie de Novi Sad : Le déclencheur de ces protestations à grande échelle a été l'effondrement du toit de la gare ferroviaire de Novi Sad, récemment rénovée, en novembre 2024 ;

16 victimes et corruption : À l'époque, la presse indépendante et l'opposition avaient désigné la corruption à haut niveau au sein des organes de l'État comme le facteur principal de cette tragédie qui a coûté la vie à 16 personnes ;

L'émergence des étudiants sur la scène : Les jeunes et les étudiants sont rapidement devenus le cœur de la vague de protestation qui a submergé tout le pays. C'est de leur union qu'est né le puissant bloc politique nommé « Liste des étudiants ».

« Pas de politiciens professionnels » : quelle est la différence de la « Liste des étudiants » ?

Contrairement aux partis traditionnels, cette nouvelle structure n'a pas de leader unique :

Composition des représentants : La liste du mouvement ne comprend pas de politiciens expérimentés, mais des scientifiques, des militants de la société civile et des personnalités publiques reconnues ayant gagné la confiance du peuple ;

L'union de l'opposition : La majeure partie des partis d'opposition serbes ont mis de côté leurs ambitions, se sont retirés de la course électorale et ont appelé leurs électeurs à voter pour le mouvement étudiant.

Sondages chocs : les étudiants devancent le parti de Vučić

Les dernières études sociales menées par le projet « Nouvelle pensée politique serbe » montrent qu'un changement politique sensationnel pourrait se produire dans le pays :

Sondage du 20 octobre : Parmi les participants, 44,5 % ont déclaré qu'ils voteraient pour la « Liste des étudiants ». Le Parti progressiste serbe au pouvoir, sur lequel s'appuie le président Vučić, a été soutenu par 42,7 % des répondants ;

Croissance stable : Lors du sondage de début octobre, les étudiants devançaient déjà les forces au pouvoir avec 44,4 % contre 41,7 %.

Le plan secret de Vučić : retour de la présidence au poste de Premier ministre ?

La principale revendication des manifestations est le départ complet d'Aleksandar Vučić de la politique. Cependant, les experts mettent en garde contre un scénario inattendu :

Méthode pour rester au pouvoir : Bien que Vučić ait précédemment déclaré qu'il quitterait ses fonctions de chef de l'État, il prévoit de passer au poste de Premier ministre après les élections législatives ;

Expérience du passé : Vučić a été Premier ministre de Serbie entre 2014 et 2017, et après être devenu président en 2017, il avait confié la direction du gouvernement à ses collègues de parti. Si son parti remporte la majorité aux élections, cela lui assurera de rester au sommet du pouvoir.

Cet affrontement du 25 octobre devrait définir le futur paysage politique non seulement de la Serbie, mais de toute la région des Balkans.