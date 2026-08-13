Les relations récentes entre le président serbe Aleksandar Vučić et le président ukrainien Volodymyr Zelensky attirent l’attention des politiciens et diplomates internationaux. Politico s’appuyant sur l’analyse d’experts, a révélé les intérêts qui se cachent réellement derrière ce rapprochement diplomatique inattendu.

Selon les spécialistes, ces relations ne sont pas un simple contact politique symbolique, mais reposent sur d’importants calculs militaires, économiques et géopolitiques.

«l’Union européenne et une tactique préélectorale pour en atténuer les critiques»

Selon Florian Bieber, directeur du Centre d’études de l’Europe du Sud-Est de l’université de Graz, le renforcement des relations de Vučić avec Kyiv est avant tout nécessaire pour préserver sa réputation auprès de Bruxelles (l’Union européenne):

«Vučić espère être moins critiqué par l’Union européenne dans les prochains mois grâce à ses relations étroites, ou du moins symboliquement cordiales, avec Zelensky. Il tente ainsi de se constituer une certaine influence au sein de l’UE avant les élections attendues en Serbie», affirme Bieber.

Les armes que l’OTAN ne peut pas fournir: l’importance des munitions serbes pour l’Ukraine

Cependant, l’aspect le plus concret et le plus important de ce rapprochement concerne la défense. La Serbie est actuellement l’un des rares pays à produire les munitions indispensables aux systèmes d’artillerie et aux chars de calibres soviétiques encore utilisés par l’armée ukrainienne.

Les pays de l’OTAN produisent très peu ce type de munitions. Ainsi, malgré la position politique de Vučić, la coopération avec la Serbie est devenue une question de survie pour Kyiv.

«Dans les circonstances actuelles, l’Ukraine est contrainte de ne penser qu’à ses besoins les plus urgents et vitaux. Dans cette situation, Vučić est un partenaire extrêmement important pour Kyiv», ajoute l’expert.

La visite de Zelensky à Belgrade et la crise du Kosovo

Le 8 août de cette année, Volodymyr Zelensky est arrivé à Belgrade pour une visite officielle. Vučić a accueilli personnellement son homologue, après quoi les dirigeants ont tenu des négociations de haut niveau. À l’issue de la visite, le dirigeant serbe a de nouveau ouvertement soutenu l’«intégrité territoriale» de l’Ukraine.

Cependant, le moment le plus retentissant de la visite a été la position de Zelensky sur la question du Kosovo:

Soutien à la Serbie: Le dirigeant ukrainien a officiellement défendu la position de Belgrade sur la souveraineté du Kosovo.

La réaction virulente de Pristina: Après cette déclaration, la grande banderole «Liberté pour l’Ukraine», installée dans le centre de Pristina depuis 2022, a immédiatement été retirée. Le ministre kosovar des Affaires étrangères, Glauk Konjufca, a exprimé sa profonde déception face à la décision de Zelensky.

Des échanges commerciaux d’au moins 500 millions de dollars et un accord de libre-échange

Outre la coopération militaro-politique, Belgrade et Kyiv développent également rapidement leurs relations économiques. Selon Vučić, les échanges commerciaux entre les deux pays ont déjà atteint 500 millions de dollars .

Après la rencontre, le dirigeant serbe n’a pas non plus exclu la possibilité de conclure à l’avenir avec l’Ukraine un accord de libre-échange .

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