Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exposé, lors d'une interview accordée à la chaîne TSN, la position officielle de Kiev et ses « lignes rouges » infranchissables avant les négociations de paix attendues en novembre.

Le chef de l'État a souligné que l'Ukraine n'acceptera en aucun cas un statut de neutralité et ne permettra aucune restriction sur la taille ou les capacités de son armée nationale. Il a également déclaré ouvertement que le dialogue sur la question la plus sensible, celle des territoires, ne pourrait avoir lieu qu'au niveau du président russe.

Les « lignes rouges » de Kiev : le statut neutre et les restrictions militaires sont inacceptables

Volodymyr Zelensky a mentionné qu'ils partagent une position commune avec les États-Unis concernant les futurs pourparlers :

Refus catégorique de la neutralité : « Nous ne pouvons pas parler de la neutralité de notre État et nous ne devrions pas en parler. Notre vision à ce sujet est, dans l'ensemble, la même que celle de la partie américaine », a déclaré Zelensky ;

Refus de restreindre l'armée : Le président a souligné que réduire les effectifs ou l'armement des forces armées ukrainiennes n'apporterait de sécurité à personne, affirmant que cette exigence est inacceptable ;

Accords avec Washington : Tout en gardant confidentiels les points précis des documents, il a déclaré qu'il ne pouvait pas encore divulguer tous les détails, conformément aux accords conclus avec l'administration américaine.

Échange de territoires et exigences de novembre : dialogue uniquement avec Poutine

Les exigences précises de Kiev concernant les conditions de paix et les accords potentiels ont été définies :

Discussion au plus haut niveau : Zelenskiy a exprimé sa volonté de discuter des questions complexes et délicates liées à l'échange de territoires non pas avec d'autres diplomates, mais uniquement avec le président russe Vladimir Poutine en personne ;

Condition sur l'énergie et la navigation : Lors des négociations de novembre, Kiev exigera avant tout de la Russie l'arrêt des frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ;

Sécurité des voies maritimes : Parallèlement, l'arrêt complet de toute attaque contre la navigation civile en mer Noire est inscrit à l'ordre du jour comme l'une des conditions principales de Kiev.

Les rencontres diplomatiques prévues en novembre devraient constituer un test complexe et décisif sur fond de ces exigences strictes.