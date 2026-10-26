«Lignes rouges» : qu'exige l'Ukraine de la Russie et quels sont ses points de non-négociation ?

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«Lignes rouges» : qu'exige l'Ukraine de la Russie et quels sont ses points de non-négociation ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exposé, lors d'une interview accordée à la chaîne TSN, la position officielle de Kiev et ses « lignes rouges » infranchissables avant les négociations de paix attendues en novembre.

Le chef de l'État a souligné que l'Ukraine n'acceptera en aucun cas un statut de neutralité et ne permettra aucune restriction sur la taille ou les capacités de son armée nationale. Il a également déclaré ouvertement que le dialogue sur la question la plus sensible, celle des territoires, ne pourrait avoir lieu qu'au niveau du président russe.

Les « lignes rouges » de Kiev : le statut neutre et les restrictions militaires sont inacceptables

Volodymyr Zelensky a mentionné qu'ils partagent une position commune avec les États-Unis concernant les futurs pourparlers :

  • Refus catégorique de la neutralité : « Nous ne pouvons pas parler de la neutralité de notre État et nous ne devrions pas en parler. Notre vision à ce sujet est, dans l'ensemble, la même que celle de la partie américaine », a déclaré Zelensky ;

  • Refus de restreindre l'armée : Le président a souligné que réduire les effectifs ou l'armement des forces armées ukrainiennes n'apporterait de sécurité à personne, affirmant que cette exigence est inacceptable ;

  • Accords avec Washington : Tout en gardant confidentiels les points précis des documents, il a déclaré qu'il ne pouvait pas encore divulguer tous les détails, conformément aux accords conclus avec l'administration américaine.

Échange de territoires et exigences de novembre : dialogue uniquement avec Poutine

Les exigences précises de Kiev concernant les conditions de paix et les accords potentiels ont été définies :

  • Discussion au plus haut niveau : Zelenskiy a exprimé sa volonté de discuter des questions complexes et délicates liées à l'échange de territoires non pas avec d'autres diplomates, mais uniquement avec le président russe Vladimir Poutine en personne ;

  • Condition sur l'énergie et la navigation : Lors des négociations de novembre, Kiev exigera avant tout de la Russie l'arrêt des frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ;

  • Sécurité des voies maritimes : Parallèlement, l'arrêt complet de toute attaque contre la navigation civile en mer Noire est inscrit à l'ordre du jour comme l'une des conditions principales de Kiev.

Les rencontres diplomatiques prévues en novembre devraient constituer un test complexe et décisif sur fond de ces exigences strictes.

Volodymyr ZelenskyGuerre russo-ukrainienneNégociations de paixVladimir PoutineUkraine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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