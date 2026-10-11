Conflit ouvert entre Trump et Zelensky sur le diesel et les raffineries russes

·6·Monde
Conflit ouvert entre Trump et Zelensky sur le diesel et les raffineries russes

Le président américain Donald Trump le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelenskya fait de nouvelles déclarations virulentes concernant sa politique. Lors d'une conférence de presse à la base aérienne d'Andrews, le chef de la Maison Blanche a averti que les actions de Kiev pourraient gravement nuire aux agriculteurs américains et au marché mondial du carburant.

Trump a souligné que les frappes des forces armées ukrainiennes contre les raffineries de pétrole en Russie provoquent une pénurie mondiale de diesel.

Frappes sur les raffineries et exigence de Trump : « Il faut arrêter cela »

Le président américain a rappelé que Washington avait émis plusieurs avertissements officiels à ce sujet :

  • Menace pour les intérêts des agriculteurs : « Zelensky veut causer des problèmes à nos agriculteurs avec le diesel. Car la Russie couvre une grande partie de l'approvisionnement mondial en diesel », a déclaré Trump ;

  • Ignorance des avertissements : Selon le chef de la Maison Blanche, Washington a exigé que Kiev cesse de frapper les infrastructures pétrolières russes : « Je lui ai dit : fais ce que tu veux, mais ne frappe pas les raffineries de pétrole. Il fait à sa guise et doit arrêter cela immédiatement »;

  • Appel à changer de direction : Trump a ouvertement déclaré qu'un nouveau dirigeant était nécessaire en Ukraine pour parvenir à un accord de paix : « Je suggère de trouver un nouveau dirigeant capable de conclure un accord. Car Zelensky aurait pu accepter de nombreux compromis, mais pour une raison quelconque, il ne le veut pas ».

Entretien avec Poutine et contrat de 3 millions de tonnes de diesel

Ces déclarations tendues se sont intensifiées après l'entretien téléphonique du 9 octobre entre les présidents américain et russe :

  • Flux de carburant vers le marché mondial : Vladimir Poutine après son entretien avec, Trump a annoncé qu'un accord avait été conclu pour que la Russie livre prochainement à l'Amérique et au marché mondial un total de 3 millions de tonnes de diesel ;

  • Contrôle des prix du marché : Washington justifie cette mesure par la nécessité d'éviter une flambée des prix du carburant et de protéger l'économie intérieure.

La réponse de Zelensky : « C'est un investissement dans la guerre »

Kiev n'a pas tardé à réagir à l'accord pétrolier entre Washington et Moscou :

  • Démenti catégorique : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué l'autorisation donnée par les États-Unis à la Russie d'exporter du diesel sur le marché mondial ;

  • « Investissement de guerre » : Zelensky a qualifié cette mesure de financement direct de l'agression et d'« investissement dans la machine de guerre », soulignant qu'elle conduirait à un affaiblissement de la politique de sanctions.

Ce débat tendu entre Washington et Kiev sur le marché du carburant et la stratégie militaire montre que les relations diplomatiques entre alliés sont mises à rude épreuve.

Donald TrumpVolodymyr ZelenskyVladimir PoutineGuerre Russo-UkrainienneDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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