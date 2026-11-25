Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi de manière vive et ironique à la proposition du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko de l'« emmener » avec lui à Moscou. Le dirigeant ukrainien a qualifié cette initiative de totalement peu sérieuse et a, au contraire, invité Loukachenko et le président russe Vladimir Poutine à Kiev.

« Juste me faire monter dans un avion et m'emmener à Moscou, pourquoi ? »

Zelensky a souligné qu'une telle approche en matière de négociations est inacceptable. Dans sa déclaration, il a avancé les points suivants :

« Il propose de m'"emmener" avec lui. Suis-je une valise ? Juste me faire monter dans un avion et m'emmener à Moscou, pourquoi ? Ce n'est pas sérieux. Que Loukachenko prenne Poutine et vienne à Kiev. Nous garantissons leur sécurité. Après tout, il s'agit de négociations. » — Volodymyr Zelensky

Points clés de la déclaration

Parties Contenu de la proposition et position Alexandre Loukachenko (initiative) A proposé au président ukrainien de se rendre avec lui à Moscou Volodymyr Zelensky (réponse) A qualifié la proposition de « peu sérieuse » et a vivement protesté contre le fait d'être comparé à une « valise » Contre-proposition de l'Ukraine Inviter Loukachenko et Poutine à venir à Kiev et garantir pleinement leur sécurité

Ces propos du dirigeant ukrainien montrent que les débats diplomatiques sur le lieu et les conditions d'éventuelles négociations deviennent plus tendus.

Selon vous, quelle pourrait être la réponse de Minsk et de Moscou après cette contre-proposition de Volodymyr Zelensky ?

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