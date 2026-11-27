Trump explique pourquoi il appelle Poutine « mon ami »
Le président américain Donald Trump a expliqué que s'il appelle le président russe Vladimir Poutine « mon ami », c'est dans le but de mettre fin à la guerre en Ukraine et de parvenir à un accord de paix. Selon lui, adopter une attitude hostile envers Poutine pourrait nuire aux négociations. Il a fait cette déclaration lors d'un entretien avec des journalistes.
On a demandé à Trump de commenter la contradiction entre le fait d'appeler Poutine son ami tout en critiquant les actions militaires de la Russie sur le réseau social Truth Social.
Le président américain a répondu que l'objectif principal était de mettre fin à la guerre et de parvenir à un accord.
« Nous voulons parvenir à un accord. Nous voulons arrêter l'effusion de sang. Je pourrais dire qu'il n'est pas mon ami ou exprimer mon désir de conclure un accord. Mais je dois parvenir à cet accord », a déclaré Trump.
Selon lui, l'animosité personnelle entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Poutine est l'un des principaux obstacles à une résolution pacifique de la guerre. Trump a souligné qu'en entretenant de bonnes relations avec le dirigeant russe, il tente de maintenir la possibilité de poursuivre les négociations.
« Je pourrais les rencontrer et leur dire : “Je ne vous aime pas”. Mais alors, une situation similaire au problème entre Zelensky et Poutine se produirait. Le plus grand obstacle à la paix est que les deux dirigeants se détestent vraiment. C'est pourquoi j'essaie d'entretenir de bonnes relations avec Poutine. Je le connais depuis longtemps », a déclaré le président américain.
Trump a également rejeté les critiques selon lesquelles sa position envers la Russie serait trop souple. Il a rappelé avoir imposé des sanctions et d'autres mesures contre la Russie, tout en soulignant l'importance de négocier pour parvenir à un accord.
« J'ai été très dur avec la Russie. Mais s'il est possible de parvenir à un accord, je le veux. J'ai négocié toute ma vie. Je pourrais dire le contraire, mais cela ne mènerait à aucun résultat », a ajouté Trump.
Auparavant, Trump avait publié sur Truth Social une photo avec Poutine en le qualifiant de « mon ami ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également réagi à ces déclarations. Il a qualifié Poutine d'ennemi et a jugé étrange la relation cordiale de Trump avec le dirigeant russe.
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