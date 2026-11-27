Le président américain Donald Trump a expliqué que s'il appelle le président russe Vladimir Poutine « mon ami », c'est dans le but de mettre fin à la guerre en Ukraine et de parvenir à un accord de paix. Selon lui, adopter une attitude hostile envers Poutine pourrait nuire aux négociations. Il a fait cette déclaration lors d'un entretien avec des journalistes. On a demandé à Trump de commenter la contradiction entre le fait d'appeler Poutine son ami tout en critiquant les actions militaires de la Russie sur le réseau social Truth Social. Le président américain a répondu que l'objectif principal était de mettre fin à la guerre et de parvenir à un accord.

« Nous voulons parvenir à un accord. Nous voulons arrêter l'effusion de sang. Je pourrais dire qu'il n'est pas mon ami ou exprimer mon désir de conclure un accord. Mais je dois parvenir à cet accord », a déclaré Trump. Selon lui, l'animosité personnelle entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Poutine est l'un des principaux obstacles à une résolution pacifique de la guerre. Trump a souligné qu'en entretenant de bonnes relations avec le dirigeant russe, il tente de maintenir la possibilité de poursuivre les négociations. « Je pourrais les rencontrer et leur dire : “Je ne vous aime pas”. Mais alors, une situation similaire au problème entre Zelensky et Poutine se produirait. Le plus grand obstacle à la paix est que les deux dirigeants se détestent vraiment. C'est pourquoi j'essaie d'entretenir de bonnes relations avec Poutine. Je le connais depuis longtemps », a déclaré le président américain.