Nouvelle procédure numérique introduite pour l'enregistrement des immeubles d'habitation

Les réformes visant à mettre en œuvre des technologies numériques dans les services publics et à éliminer les obstacles bureaucratiques inutiles pour la population se poursuivent de manière cohérente dans notre pays. À partir du 1er juin , une période de changements véritablement révolutionnaires a commencé sur le marché immobilier ouzbek et dans le système cadastral. Les processus de documentation des immeubles d'habitation collectifs et des appartements qu'ils contiennent ont désormais été entièrement transférés vers un nouveau système.

Le Comité d'État pour les ressources foncières, la géodésie, la cartographie et le cadastre d'État a annoncé que les processus d'enregistrement des immeubles et structures collectifs, de préparation des documents cadastraux et de formalisation des droits de propriété ont été entièrement numérisés via le système moderne UZKAD . La nouvelle procédure couvre toutes les étapes, de la réception des bâtiments en exploitation après la construction à la délivrance du passeport cadastral final et à l'enregistrement d'État.

Cartes électroniques et passeport général : innovations clés

La mise en œuvre de ce système a créé plusieurs avantages pour les citoyens qui achètent des appartements dans des immeubles collectifs et pour les entrepreneurs du bâtiment. Les principaux avantages du système se reflètent dans les domaines suivants :

Registre électronique unique : Tous les appartements, les locaux non résidentiels destinés aux affaires et les biens communs aux résidents (sous-sols, couloirs, toits) à l'intérieur du bâtiment sont strictement comptabilisés dans une base de données unique et centralisée.

Passeport général unique : Auparavant, chaque bien était considéré séparément ; désormais, un seul document cadastral complexe est établi pour l'ensemble de l'immeuble collectif.

Cartes géo-numériques : Les dessins numériques internes et externes (plans) des bâtiments et des appartements sont placés sur une carte interactive en ligne et affichés en temps réel.

Lutte contre la corruption : Le passage de tous les processus à un format en ligne minimise la paperasserie, les longues files d'attente et le facteur humain dans les agences gouvernementales, garantissant la transparence.

Quels avantages sont créés pour les propriétaires ?

Ces réformes numériques dans le secteur cadastral servent principalement à garantir l'inviolabilité des droits de propriété des citoyens ordinaires.

Aspects prioritaires du nouveau système Avantages pour les résidents et les propriétaires Accélération des processus Le délai nécessaire pour enregistrer les maisons nouvellement construites et obtenir les documents est réduit de plusieurs fois. Renforcement de la protection juridique La falsification des données dans la base numérique est impossible, assurant une protection maximale des droits des propriétaires. Service à distance La possibilité de vérifier les informations relatives aux biens en ligne à tout moment est créée.

Commentaire de Zamin : Lors de l'achat d'appartements dans des immeubles collectifs, des cas de fraude tels que des retards dans les documents cadastraux ou la vente d'un même appartement à plusieurs personnes étaient souvent rapportés. Le lancement complet du système UZKAD met fin à de tels problèmes. L'enregistrement électronique du bâtiment, des fondations au toit, indique le début d'une ère de véritable assainissement et de justice sur le marché immobilier.

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