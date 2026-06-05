Vol de gaz d'une valeur de 5,3 milliards de sums détecté à Chust

Des cas d'utilisation illégale de gaz naturel ont été détectés dans le district de Chust, a rapporté la chaîne Telegram de la succursale d'approvisionnement en gaz "Hududgaz Poytaxt".

Des mesures de contrôle pour détecter les cas d'utilisation illégale de gaz naturel dans les régions de la république se poursuivent sur instruction de la direction de la SA "Hududgazta'minot".

Plusieurs violations ont été révélées lors d'inspections dans le district de Chust avec la participation de la succursale d'approvisionnement en gaz "Hududgaz Namangan", des employés du district, d'"Uzenergoinspeksiya" et des forces de l'ordre.

Dans le quartier "Kamarsada" du district, un raccordement non autorisé au réseau de gaz naturel sans documents techniques de projet a été détecté dans un établissement de restauration publique appartenant au citoyen R.Q.

Lors de l'inspection, il a été révélé que l'établissement utilisait le gaz via un compteur obsolète. Par conséquent, le volume de gaz naturel d'une valeur de 1 milliard 990 millions de sums a été recalculé.

De plus, une violation similaire a été enregistrée dans un autre établissement de restauration publique du district.

Il a été détecté que le gaz naturel était utilisé dans un établissement appartenant au citoyen B.A. sans contrat avec la société d'approvisionnement. Il a été rapporté que ce cas a causé un préjudice s'élevant à 3 milliards 390 millions de sums.

Tous les documents recueillis concernant les cas détectés seront transmis aux forces de l'ordre.