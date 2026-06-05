Nouveaux prix pour un kilogramme de plov en Ouzbékistan annoncés

·56·Ouzbékistan
Nouveaux prix pour un kilogramme de plov en Ouzbékistan annoncés

Le Comité d'État de la République d'Ouzbékistan sur les statistiques a publié les résultats de l'« Indice Plov » pour mai 2026. Selon celui-ci, les coûts calculés pour la préparation d'un kilogramme de plov, basés sur les produits utilisés dans les différentes régions du pays, ont été révélés.

Selon les calculs,

• République du Karakalpakstan — 103 557 sums;

• Région d'Andijan — 113 198 sums;

• Région de Boukhara — 115 466 sums;

• Région de Jizzakh — 115 970 sums;

• Région de Kashkadarya — 117 746 sums;

• Région de Navoï — 116 889 sums;

• Région de Namangan — 115 801 sums;

• Région de Samarcande — 119 998 sums;

• Région de Surkhandarya — 117 800 sums;

• Région de Syrdarya — 111 471 sums;

• Région de Tachkent — 119 694 sums;

• Région de Ferghana — 122 884 sums;

• Région de Khorezm — 114 394 sums;

• Ville de Tachkent — 125 126 sums.

Il est souligné que ces indicateurs sont formés sur la base des prix des produits nécessaires à la préparation du plov et ne représentent pas le prix au kilogramme du plov prêt à consommer vendu dans les régions.

Pour information, l'« Indice Plov » est mis en œuvre depuis janvier 2020. Lors de la formation de cet indice, le volume de produits dépensés pour la préparation d'un kilogramme de plov est étudié dans toutes les régions de la république. Sur cette base, le coût moyen d'une portion de plov dans les établissements de restauration publique est également estimé.

Les experts notent que les changements de prix des principaux ingrédients inclus dans le plov — riz, viande, carottes, oignons et huile — permettent de suivre la dynamique générale des prix sur le marché. De plus, la comparaison des coûts de préparation du plov entre les régions offre la possibilité de comparer le coût de la vie.

Selon les données du tableau, en mai, un kilogramme de bœuf ne coûtait pas moins de 100 000 sums dans aucune région. Si en février, on pouvait trouver de la viande pour environ 70 000–80 000 sums, la viande la plus chère est actuellement enregistrée dans la région de Ferghana — 126 972 sums, et la moins chère dans la République du Karakalpakstan — 103 549 sums.

OuzbékistanComité national de statistique de l'OuzbékistanTachkentFerganaKarakalpakstan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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