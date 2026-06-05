La ville ancienne et éternellement jeune de Samarcande accueille un autre grand forum international — l'Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Dans le cadre de cet événement prestigieux, le 5 juin Saida Mirziyoyeva, chef de l'Administration du Président de la République d'Ouzbékistan, a tenu une rencontre importante de haut niveau avec Inger Andersen, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies (ONU) et directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), et Claude Gascon, directeur général du Fonds pour l'environnement mondial.

La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère amicale, constructive et de confiance mutuelle, où les questions environnementales pertinentes non seulement pour l'Ouzbékistan mais pour toute la région d'Asie centrale ont été longuement discutées.

Domaines prioritaires sur la voie de la durabilité écologique

Au cours du dialogue, les parties ont accordé une attention particulière aux questions les plus urgentes et critiques auxquelles notre région est confrontée à l'ère actuelle du changement climatique mondial. En particulier, des échanges de vues ont eu lieu sur les domaines clés suivants :

Lutte contre la désertification : Mesures pour prévenir la dégradation des terres et la désertification.

Pureté de l'air : Amélioration des systèmes de surveillance continue de la qualité de l'air atmosphérique.

Biodiversité : Préservation de la nature unique, de la flore et de la faune de la région.

Utilisation rationnelle des ressources : Gestion économe des richesses naturelles et des ressources en eau.

Haute reconnaissance de la coopération internationale

À l'issue de la rencontre, Saida Mirziyoyeva, chef de l'Administration présidentielle, a partagé ses pensées sincères sur sa page officielle. Il a été spécifiquement noté que les réformes d'envergure menées dans le domaine de l'écologie dans notre pays sont hautement appréciées par la communauté internationale.

Organisations internationales Aspects clés de la coopération PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement) Soutien systématique aux réformes « vertes » dans notre pays et mise en œuvre des normes internationales. FEM (Fonds pour l'environnement mondial) Organisation de l'Assemblée historique à Samarcande à un haut niveau et promotion de solutions environnementales pratiques.

Dans son allocution, Saida Mirziyoyeva a exprimé sa profonde gratitude aux hôtes distingués pour leur aide pratique aux initiatives environnementales en Ouzbékistan et les a félicités pour le succès de ce forum historique organisé par Samarcande.

Commentaire de Zamin : Cette Assemblée, tenue à Samarcande avec la participation de la haute direction de l'ONU et du Fonds pour l'environnement mondial, indique que l'« agenda vert » de l'Ouzbékistan est au centre de l'attention de la communauté mondiale. Pour notre région, qui lutte contre la désertification, la qualité de l'air et les conséquences de la catastrophe de la mer d'Aral, le soutien financier et technique de tels grands fonds est aussi vital que l'eau et l'air. Cette rencontre servira de point de départ à de nouveaux projets de protection de l'environnement dans notre pays.

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