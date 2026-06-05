Changement des règles de paiement des tarifs de bus à Tachkent à partir du 1er septembre

Une résolution gouvernementale « Sur des mesures supplémentaires pour améliorer davantage le système de transport urbain de passagers » a été adoptée. Cela a été annoncé par le service de presse du ministère des Transports.

Selon la résolution, à partir du 1er septembre 2026, une nouvelle procédure de paiement des tarifs de bus à la montée sera introduite dans les bus de la ville de Tachkent. Les passagers peuvent effectuer le paiement à l'aide de cartes de transport, de cartes bancaires, de smartphones ou d'autres moyens de paiement électronique sans contact (NFC, QR, biométrie, etc.) via des validateurs. Les personnes ayant droit à des tarifs préférentiels doivent confirmer leur statut en apposant leur carte sociale ou de transport sur le validateur.

Si le paiement n'est pas effectué ou confirmé conformément à la procédure prescrite, le passager sera considéré comme voyageant sans billet.

De plus, un taux nul de taxe de recyclage sera appliqué à l'importation de nouveaux bus, autobus électriques et trolleybus conçus pour transporter 60 passagers ou plus avec le conducteur et répondant aux normes environnementales Euro-5 et supérieures, jusqu'au 31 décembre 2027.

En outre, il est prévu d'introduire un système de paiement intégré unique pour les transports publics de la capitale et les services ferroviaires de banlieue d'ici le 1er septembre de cette année.