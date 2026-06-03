Accident mortel dans un réservoir d'eau à Ferghana

·261·Société
Accident mortel dans un réservoir d'eau à Ferghana

Un incident tragique s'est produit dans une ferme du district de Bagdad, dans la région de Ferghana. Un citoyen tombé dans un réservoir d'eau à membrane n'a pas pu être sauvé.

Selon le ministère des Situations d'urgence, l'incident s'est produit le 3 juin. Il a été noté que des incidents malheureux similaires ont été observés à plusieurs reprises ces dernières années dans les réservoirs d'eau à membrane, largement utilisés en agriculture.

Les experts soulignent que l'intérieur de ces réservoirs est recouvert d'un revêtement glissant spécial. Par conséquent, les personnes qui tombent accidentellement à l'eau rencontrent de sérieuses difficultés pour regagner le rivage par elles-mêmes. Le danger augmente considérablement, surtout en l'absence d'équipement de sauvetage.

FerghanaDistrict de BagdadMinistère des situations d'urgence
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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