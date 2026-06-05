Éclaircissements sur l'affaire de trafic de viande d'âne

Un verdict judiciaire a été prononcé contre des individus impliqués dans le stockage et la vente illégale de viande d'âne dans la région de Kachkadaria. Le 13 mai, le tribunal pénal du district de Karchi a reconnu deux accusés coupables d'avoir mis en circulation des produits ne répondant pas aux exigences de sécurité pour la vie et la santé des consommateurs.

Selon les documents du tribunal, I. Kh., un habitant du district de Karchi ayant plusieurs condamnations antérieures, avait organisé un abattoir clandestin dans sa maison, en violation des normes sanitaires. Il achetait des ânes sur divers marchés et s'occupait de leur abattage et du stockage de leur viande.

Lors d'une opération menée le 28 décembre 2025, 247,2 kilogrammes de viande d'âne, 99 peaux d'âne et des os ont été saisis à son domicile comme preuves matérielles. Une expertise a confirmé que ces produits étaient totalement impropres à la consommation et dangereux pour la santé humaine.

Dans sa déposition, l'accusé a déclaré avoir emmené la viande au marché « Chorsou » à Tachkent et l'avoir vendue à des propriétaires de chiens. Il a également indiqué que la grave maladie de son épouse, un cancer du cerveau, était à l'origine de ces actes.

Le second accusé, Y. A., vendait des produits carnés sans autorisation sur le marché aux bestiaux « Karvan » du district de Karchi. Lors de l'opération, un total de 127,2 kilogrammes de viande d'âne a été saisi auprès des vendeurs, y compris lui, et détruit.

Bien que l'enquête préliminaire ait inculpé les accusés de « complot criminel en groupe », leur lien criminel mutuel n'a pas été prouvé au tribunal. Par conséquent, les actes de chacun ont été évalués séparément.

Selon la décision du tribunal, I. Kh. a été condamné à une restriction de liberté de 3 ans et 25 jours, et Y. A. à 1 an et 6 mois. De plus, des restrictions supplémentaires leur ont été imposées, telles que l'interdiction de quitter leur domicile la nuit et de quitter le territoire de la région de Kachkadaria.