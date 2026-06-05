Père fuyant la pension alimentaire trouvé dans un tandoor

·43·Société
Père fuyant la pension alimentaire trouvé dans un tandoor

Dans la région de Navoï, une personne qui avait longtemps évité de payer la pension alimentaire a été découverte par les forces de l'ordre dans un endroit inhabituel.

Il a été rapporté qu'un résident du district de Karmana était tenu de payer une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant conformément à une décision de justice. Cependant, il n'avait pas rempli cette obligation pendant deux ans.

Pendant cette période, sa dette de pension alimentaire a atteint près de 71 millions de sums. Comme le lieu de résidence du débiteur était inconnu, les documents d'exécution ont été transmis au service des recherches.

Lors d'opérations rapides, l'homme a été trouvé caché dans l'un des établissements de restauration publique du district de Karmana. Plus étonnant encore, il s'est avéré qu'il s'était caché à l'intérieur d'un tandoor pour échapper aux chercheurs.

Les forces de l'ordre ont établi les documents appropriés et l'affaire a été examinée par le tribunal.

Selon la décision du tribunal, le débiteur qui n'avait pas rempli ses obligations alimentaires a été condamné à 15 jours de détention administrative.

NavoïKarmana
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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