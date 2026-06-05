Père fuyant la pension alimentaire trouvé dans un tandoor

Dans la région de Navoï, une personne qui avait longtemps évité de payer la pension alimentaire a été découverte par les forces de l'ordre dans un endroit inhabituel.

Il a été rapporté qu'un résident du district de Karmana était tenu de payer une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant conformément à une décision de justice. Cependant, il n'avait pas rempli cette obligation pendant deux ans.

Pendant cette période, sa dette de pension alimentaire a atteint près de 71 millions de sums. Comme le lieu de résidence du débiteur était inconnu, les documents d'exécution ont été transmis au service des recherches.

Lors d'opérations rapides, l'homme a été trouvé caché dans l'un des établissements de restauration publique du district de Karmana. Plus étonnant encore, il s'est avéré qu'il s'était caché à l'intérieur d'un tandoor pour échapper aux chercheurs.

Les forces de l'ordre ont établi les documents appropriés et l'affaire a été examinée par le tribunal.

Selon la décision du tribunal, le débiteur qui n'avait pas rempli ses obligations alimentaires a été condamné à 15 jours de détention administrative.