Camion « MAN » recherché trouvé avec de fausses plaques d’immatriculation à Termez

Le fait que les marques d’identification sur la carrosserie du véhicule aient été recouvertes de peinture a éveillé les soupçons des agents du MIB.

Le paiement en temps voulu des impôts et autres paiements obligatoires est une obligation légale de chaque citoyen et entrepreneur. Cependant, dans certains cas, les débiteurs tentent de se soustraire à ces obligations.

Le département du district de Termez du Bureau de l’exécution forcée dispose de 24 documents d’exécution judiciaire contre une entité commerciale opérant dans le secteur de la construction, avec des arriérés totaux dépassant 800 millions de sums.

Lors des mesures d’exécution, il a été découvert que la société débitrice possédait un camion « MAN », et le véhicule a été placé sur la liste des recherches. Cependant, il s’est avéré que le débiteur conduisait ce véhicule avec d’autres plaques d’immatriculation d’État.

Grâce à des mesures de recherche opérationnelle, le camion a été détecté alors qu’il circulait dans la zone urbaine de Termez. Le fait que les marques d’identification sur la carrosserie aient été recouvertes de peinture a éveillé les soupçons des agents du MIB. Lors de l’inspection, il a été confirmé que le véhicule était celui recherché et appartenait à la société débitrice.

En conséquence, le véhicule a été scellé conformément à la procédure établie et emmené au département du district de Termez du Bureau pour stockage temporaire.

Actuellement, des mesures sont prises pour vendre ce bien par le biais d’enchères électroniques et pour recouvrer la dette sur le produit de la vente.