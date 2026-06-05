Début des raids à Tachkent pour dégager les voies de bus

·52·Société
Début des raids à Tachkent pour dégager les voies de bus

Des mesures strictes sont prises dans notre capitale pour assurer la sécurité et l'efficacité des transports publics, et pour garantir que les passagers atteignent leurs destinations à temps. Les agents du Département de la sécurité routière de la Direction principale des affaires intérieures de Tachkent ont lancé des opérations spéciales pour assurer la circulation libre des bus sur les itinéraires sans aucun obstacle.

Actuellement, les inspecteurs du contrôle routier surveillent de près le respect strict des règles d'utilisation des voies spéciales marquées "A" établies dans les rues de la capitale.

Élimination des obstacles et prévention des embouteillages

L'objectif principal de ces opérations de raid est d'éliminer complètement les situations négatives telles que l'arrêt ou la circulation illégale de voitures particulières dans les voies réservées aux bus. Les principales conséquences de telles violations sont les suivantes :

  • Perturbation des horaires : Cela entraîne des retards des bus par rapport aux horaires prévus et oblige les passagers à attendre plus longtemps aux arrêts.

  • Embouteillages artificiels : En raison de la voie dédiée occupée, les grands bus sont contraints de s'insérer dans le flux de circulation général, ce qui augmente considérablement le niveau d'embouteillage dans les rues centrales.

Contrôle rapide et responsabilité légale

Les représentants du Département de la sécurité routière appellent tous les conducteurs de notre capitale à respecter inconditionnellement le code de la route et à ne pas occuper indûment les voies réservées aux transports publics.

Orientation des mesures

Actions menées et conséquences

Surveillance des arrêts et des voies

Les voitures laissées aux arrêts de bus et dans les voies spéciales seront identifiées et des mesures seront prises à leur encontre.

Enregistrement photo et vidéo

Les infractions sont enregistrées à l'aide de caméras de surveillance modernes et de caméras piétons des inspecteurs.

Mesures administratives

Des amendes prévues par la loi seront appliquées à tout conducteur qui ne se conforme pas aux réglementations et bloque la voie.

Commentaire de Zamin : Dans une mégapole comme Tachkent, la seule façon de développer les transports publics est de donner la priorité aux bus. Cependant, malheureusement, de nombreux conducteurs continuent de considérer les voies "A" comme un parking personnel ou une bande de circulation pratique. Ces raids stricts lancés par le Département de la sécurité routière servent à améliorer la culture des conducteurs et à protéger les droits de centaines de milliers de passagers. Le respect des règles est obligatoire pour nous tous.

Suivez toujours avec nous les actualités les plus importantes de la vie de notre capitale, les nouvelles réglementations et restrictions sur les routes, ainsi que les informations utiles pour les automobilistes sur les pages de Zamin !

TachkentDirection principale des affaires intérieuresDirection de la sécurité routière
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Père fuyant la pension alimentaire trouvé dans un tandoorPère fuyant la pension alimentaire trouvé dans un tandoorHier, 16:42Camion « MAN » recherché trouvé avec de fausses plaques d’immatriculation à TermezCamion « MAN » recherché trouvé avec de fausses plaques d’immatriculation à TermezHier, 15:27Éclaircissements sur l'affaire de trafic de viande d'âneÉclaircissements sur l'affaire de trafic de viande d'âneHier, 10:0015 jours de détention administrative pour comportement indécent envers les passagers15 jours de détention administrative pour comportement indécent envers les passagersHier, 09:48Le corps d'un jeune homme noyé dans le ruisseau Chodaksoy retrouvé après une semaine de recherchesLe corps d'un jeune homme noyé dans le ruisseau Chodaksoy retrouvé après une semaine de recherchesHier, 09:38
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Société actualités

Une mer immense apparue au milieu du désert en Ouzbékistan étonne tout le monde
Une mer immense apparue au milieu du désert en Ouzbékistan étonne tout le monde
La présence d'un crocodile dans le Grand canal de Ferghana a-t-elle été confirmée ?
La présence d'un crocodile dans le Grand canal de Ferghana a-t-elle été confirmée ?
« Concert live » sur un chantier : un spectacle insolite créé par des ouvriers conquiert Internet
« Concert live » sur un chantier : un spectacle insolite créé par des ouvriers conquiert Internet
Un bébé « géant » est né à Qashqadaryo
Un bébé « géant » est né à Qashqadaryo
Un garçon né en 2007 a épousé sa voisine
Un garçon né en 2007 a épousé sa voisine
Un conducteur s'endort et provoque un terrible accident de la route à Samarcande
Un conducteur s'endort et provoque un terrible accident de la route à Samarcande
L'opération d'une blogueuse célèbre au Kazakhstan se termine en tragédie
L'opération d'une blogueuse célèbre au Kazakhstan se termine en tragédie
Un bouquet de 3200 dollars suscite le débat
Un bouquet de 3200 dollars suscite le débat