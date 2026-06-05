Début des raids à Tachkent pour dégager les voies de bus

Des mesures strictes sont prises dans notre capitale pour assurer la sécurité et l'efficacité des transports publics, et pour garantir que les passagers atteignent leurs destinations à temps. Les agents du Département de la sécurité routière de la Direction principale des affaires intérieures de Tachkent ont lancé des opérations spéciales pour assurer la circulation libre des bus sur les itinéraires sans aucun obstacle.

Actuellement, les inspecteurs du contrôle routier surveillent de près le respect strict des règles d'utilisation des voies spéciales marquées "A" établies dans les rues de la capitale.

Élimination des obstacles et prévention des embouteillages

L'objectif principal de ces opérations de raid est d'éliminer complètement les situations négatives telles que l'arrêt ou la circulation illégale de voitures particulières dans les voies réservées aux bus. Les principales conséquences de telles violations sont les suivantes :

Perturbation des horaires : Cela entraîne des retards des bus par rapport aux horaires prévus et oblige les passagers à attendre plus longtemps aux arrêts.

Embouteillages artificiels : En raison de la voie dédiée occupée, les grands bus sont contraints de s'insérer dans le flux de circulation général, ce qui augmente considérablement le niveau d'embouteillage dans les rues centrales.

Contrôle rapide et responsabilité légale

Les représentants du Département de la sécurité routière appellent tous les conducteurs de notre capitale à respecter inconditionnellement le code de la route et à ne pas occuper indûment les voies réservées aux transports publics.

Orientation des mesures Actions menées et conséquences Surveillance des arrêts et des voies Les voitures laissées aux arrêts de bus et dans les voies spéciales seront identifiées et des mesures seront prises à leur encontre. Enregistrement photo et vidéo Les infractions sont enregistrées à l'aide de caméras de surveillance modernes et de caméras piétons des inspecteurs. Mesures administratives Des amendes prévues par la loi seront appliquées à tout conducteur qui ne se conforme pas aux réglementations et bloque la voie.

Commentaire de Zamin : Dans une mégapole comme Tachkent, la seule façon de développer les transports publics est de donner la priorité aux bus. Cependant, malheureusement, de nombreux conducteurs continuent de considérer les voies "A" comme un parking personnel ou une bande de circulation pratique. Ces raids stricts lancés par le Département de la sécurité routière servent à améliorer la culture des conducteurs et à protéger les droits de centaines de milliers de passagers. Le respect des règles est obligatoire pour nous tous.

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