Le corps d'un jeune homme noyé dans le ruisseau Chodaksoy retrouvé après une semaine de recherches

Le corps d'un jeune homme de 24 ans, qui s'était noyé dans le ruisseau Chodaksoy du district de Pop, dans la région de Namangan, a été retrouvé après plus d'une semaine de recherches. Cela a été annoncé par le service de presse du département régional des situations d'urgence.

Selon les informations, le jeune homme, originaire de la région de Ferghana, est entré le 28 mai dans une zone de baignade interdite du ruisseau qui coule près d'un site de loisirs dans le mahalla Shayxon et a été emporté par le courant.

Des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées par la suite. Les sauveteurs ont mené des recherches continues à la surface et sous l'eau.

Le 4 juin, le corps du jeune homme a été récupéré dans le ruisseau et remis aux autorités compétentes. Le parquet du district de Pop mène des vérifications préliminaires sur l'incident.

Le département des situations d'urgence a exhorté les citoyens à ne pas entrer dans l'eau dans les zones interdites et dangereuses.