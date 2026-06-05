15 jours de détention administrative pour comportement indécent envers les passagers

·317·Société
15 jours de détention administrative pour comportement indécent envers les passagers

À Tachkent, un homme qui a grossièrement violé les règles d'étiquette publique dans les transports en commun a été condamné à la détention administrative. Une vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant un débat public houleux.

Selon le service de presse de la Direction principale des affaires intérieures de la capitale, l'incident s'est produit le matin du 3 juin vers 09h45 à l'intérieur d'un bus circulant sur la ligne 42.

Il a été établi que le citoyen T.S., âgé de 48 ans, a commis des actes inappropriés devant les passagers, méprisant l'ordre public et les normes morales.

Grâce à des mesures opérationnelles rapides prises par les forces de l'ordre, l'individu a été identifié et arrêté en peu de temps.

Concernant cet incident, le département des affaires intérieures du district d'Almazar a établi des documents à son encontre en vertu des articles du Code de responsabilité administrative relatifs au hooliganisme mineur et au non-respect des exigences légales des agents des forces de l'ordre.

Les documents recueillis ont été soumis au tribunal. Par décision de justice, le contrevenant a été condamné à 15 jours de détention administrative.

TachkentDirection des affaires intérieures de la capitaleDistrict d'Olmazor
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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