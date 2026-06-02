Andoni Iraola : D'un début difficile au radar de Liverpool et du Bayer Leverkusen

L'entraîneur basque est proche de prendre les rênes du Bayer Leverkusen, bien que Liverpool puisse agir en premier. En seulement trois ans, Andoni Iraola est devenu l'un des entraîneurs les plus convoités du marché. En faisant ses adieux à l'AFC Bournemouth en mai 2026, il a demandé aux fans avec humour : « Qui pensiez-vous que ce gars était ? », rapporte Goal.com. rapporte .

Le technicien de 43 ans a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'AFC Bournemouth. Son équipe a fait match nul 1:1 contre Manchester City, assurant ainsi le titre de champion à Arsenal. Plus important encore, l'entraîneur basque a mené un petit club jusqu'à la qualification pour la Ligue Europa, un résultat sans précédent pour une équipe qui luttait pour sa survie en quatrième division il y a 15 ans.

Iraola a décidé de ne pas prolonger son contrat après trois ans sur la côte sud de l'Angleterre. Actuellement, l'AC Milan et le vainqueur de la Ligue Conférence, Crystal Palace, s'intéressent à lui. Cependant, selon kicker, le Bayer Leverkusen le considère comme le candidat principal pour remplacer Xabi Alonso, car le style de jeu d'Iraola est très proche de la philosophie de la légende de Leverkusen.

La situation pourrait être compliquée par une décision inattendue du club de Liverpool. Selon les rapports, les Merseysiders ont décidé de se séparer d'Arne Slot et considèrent Andoni Iraola comme le candidat idéal pour Anfield. Si Liverpool fait une offre sérieuse, Bayer devra chercher un nouvel entraîneur une fois de plus.

Le parcours d'Iraola à l'AFC Bournemouth n'a pas été facile. À son arrivée en provenance du Rayo Vallecano en 2023, il n'avait remporté aucun de ses neuf premiers matchs. Mais il a su gérer la crise et a mené l'équipe dans le top 6 de la Premier League. Aujourd'hui, il semble prêt à diriger l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe.