Andoni Iraola : D'un début sans victoire à la cible de Liverpool et du Bayer Leverkusen

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Andoni Iraola : D'un début sans victoire à la cible de Liverpool et du Bayer Leverkusen

L'entraîneur basque est sur le point de prendre les commandes du Bayer Leverkusen, mais Liverpool pourrait agir en premier. En seulement trois ans, Andoni Iraola est devenu l'un des noms les plus convoités sur le marché des entraîneurs. En faisant ses adieux à l'AFC Bournemouth en mai 2026, Iraola a évoqué avec humour son parcours réussi : "Quand je suis arrivé, tout le monde demandait qui était ce gars". C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Les "Cherries" sous la direction d'Iraola ont fait match nul 1-1 contre Manchester City lors de la dernière journée, assurant le titre à Arsenal. Surtout, le technicien de 43 ans a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de l'AFC Bournemouth. Bien qu'il ait annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le club, des équipes comme Milan et le vainqueur de la Ligue Conférence, Crystal Palace, s'intéressent à ses services.

Selon le magazine allemand kicker, le Bayer Leverkusen le considère comme le candidat principal pour remplacer Xabi Alonso. Cependant, la décision inattendue de Liverpool de se séparer d'Arne Slot a changé la donne. Désormais, les "Reds" ont fait d'Iraola leur cible prioritaire, ce qui pourrait être un nouveau coup dur pour le club de Leverkusen.

La carrière d'Iraola en Angleterre n'a pas commencé facilement. Arrivé du Rayo Vallecano en 2023, l'entraîneur n'a remporté aucun de ses neuf premiers matchs. Mais avec le temps, il a mené l'équipe à une qualification pour la Ligue Europa. Terminer sixième de la Premier League est un résultat sans précédent pour un club qui luttait pour sa survie en quatrième division il y a 15 ans.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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