Андони Ираола: от неудачного старта до интереса Ливерпуля и Байера

·48·Спорт
Андони Ираола: от неудачного старта до интереса Ливерпуля и Байера
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Тренер из Страны Басков близок к тому, чтобы возглавить леверкузенский «Байер», однако «Ливерпуль» может опередить конкурентов. Всего за три года Андони Ираола стал одним из самых востребованных специалистов на тренерском рынке. Прощаясь с «Борнмутом» в мае 2026 года, он с иронией обратился к болельщикам: «Вы, наверное, думали, кто этот парень?». Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

43-летний специалист оставил неизгладимый след в истории «Борнмута». Его команда сыграла вничью 1:1 с «Манчестер Сити», фактически обеспечив чемпионский титул для «Арсенала». Самое важное, что баскский тренер вывел скромный клуб в Лигу Европы. Это выдающийся результат для команды, которая 15 лет назад боролась за выживание в четвертом дивизионе Англии.

Ираола решил не продлевать контракт после трех лет работы на южном побережье Англии. В данный момент интерес к нему проявляют «Милан» и победитель Лиги конференций «Кристал Пэлас». Однако, как сообщает издание Kicker, леверкузенский «Байер» рассматривает его как главного кандидата на замену Хаби Алонсо. Игровой стиль Ираолы очень близок к философии легенды Леверкузена.

Ситуацию может осложнить неожиданное решение «Ливерпуля». По имеющимся данным, мерсисайдцы решили расстаться с Арне Слотом и считают именно Андони Ираолу наиболее подходящим кандидатом для «Энфилда». Если «Ливерпуль» сделает серьезное предложение, «Байеру» придется снова искать тренера.

Путь Ираолы в «Борнмуте» не был легким. Когда он пришел из «Райо Вальекано» в 2023 году, он не смог выиграть ни одного из первых девяти матчей. Но он сумел справиться с кризисом и вывел команду в топ-6 Премьер-лиги. Теперь он выглядит готовым возглавить один из самых престижных грандов Европы.

Андони ИраолаЛиверпульБайер ЛеверкузенПремьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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