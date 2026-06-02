Андони Ираола: Омадсиз стартдан Ливерпул ва Баер Леверкусен нишонигача
Басклар юрти вакили бўлган мураббий Баер Леверкусен бошқарувини қўлга олишга яқин турибди, бироқ Ливерпул бу борада биринчи бўлиб ҳаракат қилиши мумкин. Атиги уч йил ичида Андони Ираола мураббийлик бозоридаги энг талабгир номлардан бирига айланди. 2026-йилнинг май ойида АФК Боурнемоут билан хайрлашар экан, у ўзига хос ҳазил билан: "Бу йигит ўзи ким деб ўйлаган бўлсангиз керак?" дея мухлисларга мурожаат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
43 ёшли мутахассис АФК Боурнемоут тарихида ўчмас из қолдирди. Унинг жамоаси Манчестер Сити билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, Арсенал клубининг чемпионлигини таъминлади. Энг муҳими, баскиялик мураббий кичик клубни Европа лигаси йўлланмасига қадар етаклаб келди. Бу 15 йил аввал Англия тўртинчи дивизионида лигада қолиш учун курашган жамоа учун мислсиз натижа бўлди.
Ираола Англиянинг жанубий соҳилидаги уч йиллик фаолиятидан сўнг шартномасини узайтирмасликка қарор қилди. Айни дамда унга Милан ва Конференциялар лигаси ғолиби Кристал Пелас қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, киккер нашрининг хабар беришича, Баер Леверкусен уни Хаби Алонсо ўрнига асосий номзод сифатида кўрмоқда. Ираоланинг ўйин услуби Леверкусен афсонасининг фалсафасига жуда яқин.
Вазиятни Ливерпул клубининг кутилмаган қарори мураккаблаштириши мумкин. Хабарларга кўра, мерсисайдликлар Арне Слот билан хайрлашишга қарор қилган ва айнан Андони Ираолани Анфиелд учун энг муносиб номзод деб билмоқда. Агар Ливерпул жиддий таклиф билан чиқса, Баер яна бир бор мураббий излашига тўғри келади.
Ираоланинг АФК Боурнемоутдаги йўли осон кечмади. 2023-йилда Раё Валлекано клубидан келганида, дастлабки тўққизта ўйинда бирорта ҳам ғалаба қозона олмаган эди. Аммо у инқирозни бошқара олди ва жамоани Премер-лиганинг кучли олтилигига олиб чиқди. Эндиликда у Европанинг энг нуфузли гранд жамоаларидан бирини бошқаришга тайёр кўринмоқда.
…