Андони Ираола: Омадсиз стартдан Ливерпул ва Баер Леверкусен нишонигача

·47·Спорт
Андони Ираола: Омадсиз стартдан Ливерпул ва Баер Леверкусен нишонигача

Басклар юрти вакили бўлган мураббий Баер Леверкусен бошқарувини қўлга олишга яқин турибди, бироқ Ливерпул бу борада биринчи бўлиб ҳаракат қилиши мумкин. Атиги уч йил ичида Андони Ираола мураббийлик бозоридаги энг талабгир номлардан бирига айланди. 2026-йилнинг май ойида АФК Боурнемоут билан хайрлашар экан, у ўзига хос ҳазил билан: "Бу йигит ўзи ким деб ўйлаган бўлсангиз керак?" дея мухлисларга мурожаат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

43 ёшли мутахассис АФК Боурнемоут тарихида ўчмас из қолдирди. Унинг жамоаси Манчестер Сити билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, Арсенал клубининг чемпионлигини таъминлади. Энг муҳими, баскиялик мураббий кичик клубни Европа лигаси йўлланмасига қадар етаклаб келди. Бу 15 йил аввал Англия тўртинчи дивизионида лигада қолиш учун курашган жамоа учун мислсиз натижа бўлди.

Ираола Англиянинг жанубий соҳилидаги уч йиллик фаолиятидан сўнг шартномасини узайтирмасликка қарор қилди. Айни дамда унга Милан ва Конференциялар лигаси ғолиби Кристал Пелас қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, киккер нашрининг хабар беришича, Баер Леверкусен уни Хаби Алонсо ўрнига асосий номзод сифатида кўрмоқда. Ираоланинг ўйин услуби Леверкусен афсонасининг фалсафасига жуда яқин.

Вазиятни Ливерпул клубининг кутилмаган қарори мураккаблаштириши мумкин. Хабарларга кўра, мерсисайдликлар Арне Слот билан хайрлашишга қарор қилган ва айнан Андони Ираолани Анфиелд учун энг муносиб номзод деб билмоқда. Агар Ливерпул жиддий таклиф билан чиқса, Баер яна бир бор мураббий излашига тўғри келади.

Ираоланинг АФК Боурнемоутдаги йўли осон кечмади. 2023-йилда Раё Валлекано клубидан келганида, дастлабки тўққизта ўйинда бирорта ҳам ғалаба қозона олмаган эди. Аммо у инқирозни бошқара олди ва жамоани Премер-лиганинг кучли олтилигига олиб чиқди. Эндиликда у Европанинг энг нуфузли гранд жамоаларидан бирини бошқаришга тайёр кўринмоқда.

Андони ИраолаЛиверпулБаер ЛеверкусенАФК БоурнемоутАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди