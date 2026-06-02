Andoni Iraola: Kötü bir başlangıçtan Liverpool ve Bayer Leverkusen'in hedefi olmaya

Bask bölgesinden gelen teknik direktör, Bayer Leverkusen'in başına geçmeye yakın, ancak Liverpool bu konuda daha hızlı davranabilir. Sadece üç yıl içinde Andoni Iraola, teknik direktörlük piyasasındaki en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Mayıs 2026'da AFC Bournemouth'a veda ederken taraftarlara esprili bir şekilde seslendi: "Bu adamın kim olduğunu merak etmişsinizdir herhalde?" Bunu Goal.com bildiriyor. bildiriyor .

43 yaşındaki uzman, AFC Bournemouth tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Takımı, Manchester City ile 1-1 berabere kalarak Arsenal'in şampiyonluğunu garantiledi. En önemlisi, Basklı teknik adam küçük bir kulübü Avrupa kupalarına taşıdı. Bu, 15 yıl önce İngiltere dördüncü liginde ligde kalma mücadelesi veren bir takım için eşsiz bir sonuçtu.

Iraola, İngiltere'nin güney kıyısındaki üç yıllık görev süresinin ardından sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Şu anda Milan ve Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace onunla ilgileniyor. Ancak Kicker dergisinin haberine göre, Bayer Leverkusen onu Xabi Alonso'nun yerine ana aday olarak görüyor. Iraola'nın oyun tarzı, Leverkusen efsanesinin felsefesine oldukça yakın.

Durumu Liverpool'un beklenmedik kararı karmaşıklaştırabilir. Haberlere göre, Merseyside ekibi Arne Slot ile yollarını ayırmaya karar verdi ve Anfield için en uygun adayın Andoni Iraola olduğunu düşünüyor. Eğer Liverpool ciddi bir teklifle gelirse, Bayer yeniden teknik direktör aramak zorunda kalacak.

Iraola'nın AFC Bournemouth'taki yolu kolay olmadı. 2023'te Rayo Vallecano'dan geldiğinde, ilk dokuz maçında hiç galibiyet alamamıştı. Ancak krizi yönetmeyi başardı ve takımı Premier League'in ilk altısına taşıdı. Artık Avrupa'nın en prestijli devlerinden birini yönetmeye hazır görünüyor.