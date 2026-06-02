Le Bayern Munich pourrait réaliser un transfert surprise

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Le Bayern Munich pourrait réaliser un transfert surprise

Le Bayern Munich est sur le point de conclure un transfert surprise cet été. Selon l'insider renommé Fabrizio Romano, après l'échec du dossier Anthony Gordon, le géant allemand s'est tourné vers l'attaquant du PSV, Ismael Saibari. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, les négociations entre le Bayern et Saibari ont déjà commencé. Le joueur marocain est très intéressé par une arrivée au club munichois cet été. Actuellement, le joueur attend que la direction du PSV fixe le montant du transfert. Outre le Bayern, Galatasaray et le Paris Saint-Germain sont également en lice pour Ismael Saibari.

La direction du Bayern recherche un joueur polyvalent pour renforcer sa ligne d'attaque. Ils ont besoin d'un joueur capable d'évoluer sur les ailes et dans l'axe pour épauler Harry Kane. Auparavant, Anthony Gordon, considéré comme le candidat principal pour ce rôle, a préféré rejoindre le FC Barcelone pour 80 millions d'euros.

Ismael Saibari a attiré l'attention du directeur sportif du Bayern, Max Eberl, grâce à sa technique, son dynamisme et son sens du but. Lors du match de phase de groupes de la Ligue des champions entre le PSV et le Bayern fin janvier, c'est Saibari qui avait égalisé face aux Munichois.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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