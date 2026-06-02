Robinhood entre sur le marché canadien avec l'acquisition de WonderFi pour 180 millions de dollars

La plateforme de trading d'actions et de cryptomonnaies Robinhood est officiellement entrée sur le marché canadien en acquérant la société technologique locale WonderFi dans le cadre d'une transaction en actions de 180 millions de dollars. Grâce à cette acquisition, Robinhood a obtenu les licences nécessaires et les approbations réglementaires dans le pays, rapporte Cointelegraph.com rapporte. .

Selon une déclaration publiée lundi, Bitbuy et Coinsquare, considérées comme les plus grandes bourses de cryptomonnaies du Canada, opéreront désormais sous la marque Robinhood. Selon les données de WonderFi, ces plateformes ont généré un revenu total de 49,8 millions de dollars en 2025. Johann Kerbrat, responsable de Robinhood Crypto, a salué l'expérience de WonderFi dans la gestion de plateformes réglementées, le qualifiant de partenaire idéal pour accélérer leur mission au Canada.

Selon les analyses de Triple A, environ 4,1 % des Canadiens possèdent du Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques. Les prévisions de Grand View Research indiquent que le marché canadien des cryptomonnaies est la région à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, avec un revenu total attendu dépassant 1 milliard de dollars d'ici 2033. Dans le cadre de l'accord, les employés et la direction de WonderFi resteront en place, et Robinhood ajoutera environ 300 000 nouveaux clients.

Robinhood est entré sur le marché américain des cryptomonnaies en 2018. L'entreprise a récemment étendu ses activités, lançant un réseau de test de couche 2 (layer-2) sur la blockchain Ethereum en février. Le PDG Vlad Tenev a déclaré que le réseau avait traité 4 millions de transactions dès la première semaine.