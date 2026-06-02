Le Ghana annonce son effectif final pour la Coupe du Monde

À l'approche de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, les nations participantes dévoilent leurs effectifs. Hier, le sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, a annoncé la liste finale des joueurs qui représenteront le pays lors du tournoi.

Les « Black Stars » se rendent à cette Coupe du Monde avec une équipe redoutable, composée des stars les plus talentueuses et rapides évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Découvrez l'effectif complet qui représentera le Ghana lors de la prochaine Coupe du Monde :

Gardiens

Le secteur des gardiens comprend des portiers fiables qui ont fait preuve de constance dans des clubs locaux et européens :

Benjamin Asare (Hearts of Oak)

Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen)

Joseph Anang (St. Patrick's Athletic)

Défenseurs

La ligne défensive est composée de joueurs physiquement robustes, aguerris dans les championnats de France et d'Espagne :

Baba Abdul-Rahman (PAOK)

Gideon Mensah (Auxerre)

Marvin Senaya (Auxerre)

Alidu Seidu (Rennes)

Abdul Mumin (Rayo Vallecano)

Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir)

Jonas Adjetey (Wolfsburg)

Kojo Peprah Oppong (Nice)

Milieux

Le cœur de l'équipe est expérimenté et créatif. Des joueurs renommés comme Thomas Partey et Abdul Fatawu devraient jouer un rôle clé :

Elisha Owusu (Auxerre)

Thomas Partey (Villarreal)

Kwasi Sibo (Oviedo)

Augustine Boakye (Saint-Etienne)

Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland)

Abdul Fatawu Issahaku (Leicester)

Kamaldeen Sulemana (Atalanta)

Attaquants

L'attaque ghanéenne peut intimider n'importe quelle défense, car elle réunit des attaquants rapides ayant prouvé leur talent de buteur en Premier League et en La Liga :

Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah)

Ernest Nuamah (Lyon)

Antoine Semenyo (Manchester City)

Brandon Thomas-Asante (Coventry)

Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen)

Inaki Williams (Athletic)

Jordan Ayew (Leicester)