Ansu Fati transféré définitivement à l'AS Monaco

Ansu Fati est sur le point de faire ses adieux au FC Barcelone. L'AS Monaco a décidé d'activer l'option d'achat du joueur prêté. Cet accord permet aux Catalans d'améliorer leur situation financière avant le mercato estival et d'alléger leur masse salariale, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Mundo Deportivo, Monaco va utiliser l'option d'achat de 11 millions d'euros fixée pour Fati. L'international espagnol restera définitivement au sein du club de Ligue 1. Ce transfert met fin au long parcours du pur produit de la Masia au club.

Autrefois considéré comme l'un des plus grands espoirs du club, Fati n'a pas pu exprimer tout son potentiel en raison d'une série de blessures. Barcelone récupère non seulement 11 millions d'euros, mais se libère également du salaire important du joueur. Selon les informations, le départ de Fati permettra au club d'économiser près de 17,2 millions d'euros sur les deux prochaines saisons.

Cette économie financière est cruciale pour Barcelone, alors que le club tente de revenir à la règle du 1:1 imposée par la La Liga. Si le club parvient à réintégrer ce système, il pourra réinvestir la totalité des revenus des ventes et des salaires économisés dans de nouvelles recrues.