L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'incline face au Canada

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L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'incline face au Canada

Se préparant sérieusement pour sa première participation historique à la phase finale de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son premier match de préparation outre-mer. Sous la houlette du célèbre technicien italien Fabio Cannavaro, nos représentants ont affronté un solide représentant nord-américain : le Canada.

Dans ce match intense et disputé, nos compatriotes se sont inclinés 0-2. Bien que la première mi-temps ait été marquée par une certaine tension des deux côtés, le score est resté nul. En seconde période, les hôtes ont su concrétiser leurs occasions : Jonathan Osorio a ouvert le score pour les Canadiens à la 58e minute, et dans le temps additionnel (90+1'), Jayden Nelson a scellé le sort du match en doublant la mise.

Il convient de noter qu'au cours de la rencontre, nos représentants ont créé plusieurs situations dangereuses pour égaliser, mais ont manqué de précision dans le dernier geste.

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu détaillé et les compositions complètes des équipes pour ce match amical :

Match amical

Canada — Ouzbékistan 2:0

  • Buts : Jonathan Osorio 58, Jayden Nelson 90+1.

  • Canada : Maxime Crépeau (Dayne St. Clair, 46), Alistair Johnston (Tani Oluwaseyi, 46), Stephen Eustáquio (Jonathan Osorio, 46), Ismaël Koné (Nathan Saliba, 46), Cyle Larin (Ralph Priso, 46), Jonathan David (Promise David, 70), Liam Millar (Jayden Nelson, 46), Derek Cornelius (Alfie Jones, 70), Moïse Bombito (Luc De Fougerolles, 31), Tajon Buchanan (Mathieu Choinière, 46), Richie Laryea (Niko Sigur, 31).

  • Ouzbékistan : Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev (Igor Sergeev, 84), Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov (Akmal Mozgovoy, 70), Odil Hamrobekov (Sherzod Esanov, 84), Oston Urunov (Aziz Amonov, 70), Sherzod Nasrullaev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullaev (Jahongir Urozov, 70), Aziz Ganiev (Abbosbek Fayzullaev, 22).

  • Avertissements : Azizjon Ganiev (2), Farrukh Sayfiev (9) — Liam Millar (40), Derek Cornelius (43).

Plans futurs : Bien que cette première rencontre se soit soldée par une défaite, jouer contre des adversaires aussi forts fournit au staff technique des conclusions cruciales pour travailler sur les lacunes et former une équipe plus solide pour le Mondial. Notre équipe nationale passera son prochain test majeur le 8 juin contre l'un des géants mondiaux — Pays-Bas Nous souhaitons à nos représentants un beau match et beaucoup de succès pour la rencontre à venir !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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