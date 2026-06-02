Le prix du Bitcoin chute à son plus bas niveau en deux mois

Mardi, le prix du Bitcoin a chuté à son plus bas niveau en deux mois, poursuivant la tendance du marché des cryptomonnaies à se décorréler des bourses traditionnelles. Selon les données de TradingView, le prix du Bitcoin (BTC) sur la plateforme Coinbase est tombé à 70 023 USD, le niveau le plus bas observé depuis le 7 avril. La baisse quotidienne a dépassé les 4 %, tandis que les pertes hebdomadaires ont atteint 8 %. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Alors que le marché crypto est en baisse, les marchés boursiers américains affichent une croissance inverse. Lundi, l'indice S&P 500 a dépassé les 7 600 points, atteignant un niveau record, tandis que l'indice technologique Nasdaq a culminé au-dessus des 27 000 points. Andri Fauzan Adziima, directeur de la recherche au Bitrue Research Institute, a souligné que le Bitcoin est actuellement le seul actif majeur en phase de contraction.

Selon les experts de la plateforme d'analyse Santiment, il devient difficile pour les traders d'ignorer la divergence entre les actions traditionnelles et les cryptos. Les investisseurs privilégient les actions par rapport aux actifs alternatifs comme le Bitcoin et les altcoins. Cela provoque une fuite des capitaux du marché crypto vers le marché boursier.

Cependant, Santiment a noté que cette situation ne durera pas éternellement et que l'augmentation des discussions médiatiques sur la domination des actions est souvent le signe d'un retournement de marché. Actuellement, le Bitcoin s'approche du niveau de résistance de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 semaines, autour de 69 000 USD.