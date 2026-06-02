Tchouameni s'exprime sur les conflits dans le vestiaire du Real Madrid

Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurelien Tchouameni, a réagi aux récentes informations faisant état de désaccords au sein de l'équipe et a réfuté les graves accusations. Lors d'une conférence de presse au camp de l'équipe de France, le joueur a souligné que beaucoup d'informations circulant dans la presse sont sans fondement. C'est ce que rapporte Goal.com .

Début mai, lors d'un entraînement du Real Madrid, une vive dispute a éclaté entre Tchouameni et Fede Valverde. La situation aurait été si grave que Valverde a été envoyé à l'hôpital avec une blessure à la tête. Bien que le communiqué officiel du club ait déclaré que le joueur uruguayen s'était cogné contre une table par accident, les médias ont interprété cela comme le résultat d'une bagarre.

Tchouameni a démenti les informations sur une bagarre dans le vestiaire en expliquant : « J'ai lu que je l'aurais frappé. C'est totalement faux. Dans un club comme le Real Madrid, chaque incident fait grand bruit, mais beaucoup de bêtises sont apparues dans la presse. Le plus important, c'est que le club sait ce qui s'est passé. »

Selon certaines informations, le club a infligé une amende de 500 000 euros aux deux joueurs pour cet incident. Néanmoins, le milieu de terrain de 26 ans a déclaré qu'il n'y avait aucune animosité entre lui et Valverde et que leur objectif était de remporter de nouveaux trophées avec le Real Madrid.

Auparavant, des rumeurs circulaient selon lesquelles l'un de ces joueurs pourrait quitter le club lors du mercato estival pour préserver l'ambiance au sein de l'équipe. Cependant, Tchouameni a mis fin à ces rumeurs, soulignant que sa relation avec Fede est bonne et qu'il est concentré sur les compétitions à venir.