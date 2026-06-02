Andoni Iraola: Сәтсіз бастаудан Liverpool және Bayer Leverkusen нысанасына дейін

·48·Спорт
Andoni Iraola: Сәтсіз бастаудан Liverpool және Bayer Leverkusen нысанасына дейін

Баск елінің өкілі саналатын бапкер Bayer Leverkusen тізгінін қолға алуға жақын тұр, алайда Liverpool бұл тұрғыда бірінші болып әрекет етуі мүмкін. Бар болғаны үш жыл ішінде Andoni Iraola бапкерлік нарықтағы ең сұранысқа ие есімдердің біріне айналды. 2026 жылдың мамыр айында AFC Bournemouth-пен қоштаса отырып, ол өзіне тән әзілмен: «Бұл жігіт кім деп ойлаған боларсыздар?» деп жанкүйерлерге жүгінді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды. хабарлайды .

43 жастағы маман AFC Bournemouth тарихында өшпес із қалдырды. Оның командасы Manchester City-мен 1:1 есебімен тең түсіп, Arsenal клубының чемпиондығын қамтамасыз етті. Ең бастысы, баск бапкері шағын клубты Еуропа лигасының жолдамасына дейін жетеледі. Бұл 15 жыл бұрын Англияның төртінші дивизионында лигада қалу үшін күрескен команда үшін теңдессіз нәтиже болды.

Iraola Англияның оңтүстік жағалауындағы үш жылдық қызметінен кейін келісімшартты ұзартпауды жөн көрді. Қазіргі таңда оған Milan және Конференциялар лигасының жеңімпазы Crystal Palace қызығушылық танытуда. Алайда, Kicker басылымының хабарлауынша, Bayer Leverkusen оны Xabi Alonso-ның орнына басты үміткер ретінде көруде. Iraola-ның ойын стилі Leverkusen аңызының философиясына өте жақын.

Жағдайды Liverpool клубының күтпеген шешімі қиындатуы мүмкін. Хабарларға қарағанда, мерсисайдтықтар Arne Slot-пен қоштасуды шешкен және дәл Andoni Iraola-ны Anfield үшін ең лайықты үміткер деп біледі. Егер Liverpool байыпты ұсыныспен шықса, Bayer-ге қайтадан бапкер іздеуге тура келеді.

Iraola-ның AFC Bournemouth-тағы жолы оңай болмады. 2023 жылы Rayo Vallecano клубынан келгенде, алғашқы тоғыз ойында бірде-бір жеңіске жете алмаған еді. Бірақ ол дағдарысты басқара алды және команданы Premier League-тің үздік алтылығына алып шықты. Енді ол Еуропаның ең беделді гранд командаларының бірін басқаруға дайын көрінеді.

Andoni IraolaLiverpoolBayer LeverkusenAFC BournemouthАнглия Премьер-лигасы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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