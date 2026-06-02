Stellantis : Les nouveaux modèles ne seront pas de simples copies rebadgées

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Stellantis : Les nouveaux modèles ne seront pas de simples copies rebadgées

Emanuele Cappellano, responsable de Stellantis Europe, a annoncé que les distinctions entre les 14 marques du groupe, dont Alfa Romeo, Citroën et Peugeot, seront plus marquées. Dans le cadre d'un plan de transformation de 52 milliards de livres sterling, l'entreprise prévoit de lancer 110 nouveaux modèles. Bien que ces véhicules partagent des plateformes et des technologies communes, ils se distingueront fondamentalement par leur design et leur caractère. C'est ce que rapporte Autocar.co.uk .

70 % des investissements seront consacrés aux quatre marques mondiales clés : Fiat, Jeep, Peugeot et Ram. Stellantis introduit la nouvelle architecture STLA One, qui servira de base à la plupart des futurs véhicules électriques. Mme Cappellano a souligné que le statut de marque mondiale donne la priorité à l'adoption des nouvelles technologies, tandis que les autres marques conserveront leurs spécificités.

Par exemple, la nouvelle plateforme STLA One pour les segments B et C, le logiciel STLA Brain et les systèmes steer-by-wire feront leurs débuts sur les modèles Peugeot. Par la suite, des modèles Alfa Romeo ou Jeep seront créés sur la base de ces mêmes technologies, mais ils ne seront pas de simples copies rebadgées de Peugeot. Chaque marque bénéficiera d'une carrosserie, d'un design et d'attributs spécifiques.

La direction de l'entreprise se concentre sur une allocation rationnelle du capital. Selon Cappellano, la plateforme STLA One n'est pas une évolution de la plateforme STLA Medium existante, mais un développement entièrement nouveau. Le seul moyen de rester compétitif sur le marché des véhicules électriques est de disposer de plateformes natives pour l'électrique.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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