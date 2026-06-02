Andoni Iraola: Omadsiz startdan Liverpul va Bayer Leverkusen nishonigacha
Basklar yurti vakili boʻlgan murabbiy Bayer Leverkusen boshqaruvini qoʻlga olishga yaqin turibdi, biroq Liverpul bu borada birinchi boʻlib harakat qilishi mumkin. Atigi uch yil ichida Andoni Iraola murabbiylik bozoridagi eng talabgir nomlardan biriga aylandi. 2026-yilning may oyida AFC Bournemouth bilan xayrlashar ekan, u oʻziga xos hazil bilan: "Bu yigit oʻzi kim deb oʻylagan boʻlsangiz kerak?" deya muxlislarga murojaat qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
43 yoshli mutaxassis AFC Bournemouth tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Uning jamoasi Manchester Siti bilan 1:1 hisobida durang oʻynab, Arsenal klubining chempionligini taʼminladi. Eng muhimi, baskiyalik murabbiy kichik klubni Yevropa ligasi yoʻllanmasiga qadar yetaklab keldi. Bu 15 yil avval Angliya toʻrtinchi divizionida ligada qolish uchun kurashgan jamoa uchun mislsiz natija boʻldi.
Iraola Angliyaning janubiy sohilidagi uch yillik faoliyatidan soʻng shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qildi. Ayni damda unga Milan va Konferensiyalar ligasi gʻolibi Kristal Pelas qiziqish bildirmoqda. Biroq, kicker nashrining xabar berishicha, Bayer Leverkusen uni Xabi Alonso oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Iraolaning oʻyin uslubi Leverkusen afsonasining falsafasiga juda yaqin.
Vaziyatni Liverpul klubining kutilmagan qarori murakkablashtirishi mumkin. Xabarlarga koʻra, mersisaydliklar Arne Slot bilan xayrlashishga qaror qilgan va aynan Andoni Iraolani Anfield uchun eng munosib nomzod deb bilmoqda. Agar Liverpul jiddiy taklif bilan chiqsa, Bayer yana bir bor murabbiy izlashiga toʻgʻri keladi.
Iraolaning AFC Bournemouthdagi yoʻli oson kechmadi. 2023-yilda Rayo Vallecano klubidan kelganida, dastlabki toʻqqizta oʻyinda birorta ham gʻalaba qozona olmagan edi. Ammo u inqirozni boshqara oldi va jamoani Premyer-liganing kuchli oltiligiga olib chiqdi. Endilikda u Yevropaning eng nufuzli grand jamoalaridan birini boshqarishga tayyor koʻrinmoqda.
…