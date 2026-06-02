Andoni Iraola: Omadsiz startdan Liverpul va Bayer Leverkusen nishonigacha

·50·Sport
Andoni Iraola: Omadsiz startdan Liverpul va Bayer Leverkusen nishonigacha

Basklar yurti vakili boʻlgan murabbiy Bayer Leverkusen boshqaruvini qoʻlga olishga yaqin turibdi, biroq Liverpul bu borada birinchi boʻlib harakat qilishi mumkin. Atigi uch yil ichida Andoni Iraola murabbiylik bozoridagi eng talabgir nomlardan biriga aylandi. 2026-yilning may oyida AFC Bournemouth bilan xayrlashar ekan, u oʻziga xos hazil bilan: "Bu yigit oʻzi kim deb oʻylagan boʻlsangiz kerak?" deya muxlislarga murojaat qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

43 yoshli mutaxassis AFC Bournemouth tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Uning jamoasi Manchester Siti bilan 1:1 hisobida durang oʻynab, Arsenal klubining chempionligini taʼminladi. Eng muhimi, baskiyalik murabbiy kichik klubni Yevropa ligasi yoʻllanmasiga qadar yetaklab keldi. Bu 15 yil avval Angliya toʻrtinchi divizionida ligada qolish uchun kurashgan jamoa uchun mislsiz natija boʻldi.

Iraola Angliyaning janubiy sohilidagi uch yillik faoliyatidan soʻng shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qildi. Ayni damda unga Milan va Konferensiyalar ligasi gʻolibi Kristal Pelas qiziqish bildirmoqda. Biroq, kicker nashrining xabar berishicha, Bayer Leverkusen uni Xabi Alonso oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Iraolaning oʻyin uslubi Leverkusen afsonasining falsafasiga juda yaqin.

Vaziyatni Liverpul klubining kutilmagan qarori murakkablashtirishi mumkin. Xabarlarga koʻra, mersisaydliklar Arne Slot bilan xayrlashishga qaror qilgan va aynan Andoni Iraolani Anfield uchun eng munosib nomzod deb bilmoqda. Agar Liverpul jiddiy taklif bilan chiqsa, Bayer yana bir bor murabbiy izlashiga toʻgʻri keladi.

Iraolaning AFC Bournemouthdagi yoʻli oson kechmadi. 2023-yilda Rayo Vallecano klubidan kelganida, dastlabki toʻqqizta oʻyinda birorta ham gʻalaba qozona olmagan edi. Ammo u inqirozni boshqara oldi va jamoani Premyer-liganing kuchli oltiligiga olib chiqdi. Endilikda u Yevropaning eng nufuzli grand jamoalaridan birini boshqarishga tayyor koʻrinmoqda.

Andoni IraolaLiverpulBayer LeverkusenAFC BournemouthAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi