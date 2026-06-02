Andoni Iraola: De un inicio difícil al radar del Liverpool y Bayer Leverkusen

El entrenador vasco está cerca de tomar las riendas del Bayer Leverkusen, aunque el Liverpool podría moverse primero. En solo tres años, Andoni Iraola se ha convertido en uno de los técnicos más cotizados del mercado. Al despedirse del AFC Bournemouth en mayo de 2026, preguntó a los aficionados con humor: "¿Quién pensabais que era este tipo?", informa Goal.com. informa .

El técnico de 43 años dejó una huella imborrable en la historia del AFC Bournemouth. Su equipo empató 1:1 contra el Manchester City, asegurando el título de liga para el Arsenal. Lo más importante es que el entrenador vasco llevó a un club pequeño a la clasificación para la Europa League, un resultado sin precedentes para un equipo que hace 15 años luchaba por mantenerse en la cuarta división.

Iraola decidió no renovar su contrato tras tres años en la costa sur de Inglaterra. Actualmente, el AC Milan y el ganador de la Conference League, Crystal Palace, están interesados en él. Sin embargo, según kicker, el Bayer Leverkusen lo ve como el candidato principal para reemplazar a Xabi Alonso, ya que el estilo de juego de Iraola es muy cercano a la filosofía de la leyenda de Leverkusen.

La situación podría complicarse por una decisión inesperada del Liverpool. Según los informes, los 'reds' han decidido separarse de Arne Slot y ven a Andoni Iraola como el candidato ideal para Anfield. Si el Liverpool presenta una oferta seria, el Bayer tendrá que buscar entrenador una vez más.

El camino de Iraola en el AFC Bournemouth no fue fácil. Cuando llegó procedente del Rayo Vallecano en 2023, no pudo ganar ninguno de sus primeros nueve partidos. Pero supo gestionar la crisis y llevó al equipo al top 6 de la Premier League. Ahora, parece listo para dirigir a uno de los clubes más prestigiosos de Europa.