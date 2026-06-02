La Russie prévoit de lancer un nouvel atterrisseur lunaire en 2035

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La Russie prévoit de lancer un nouvel atterrisseur lunaire en 2035

La mission russe « Luna-31 » est prévue pour 2035, avec l'envoi d'un atterrisseur spécialisé sur la surface lunaire. Cette annonce a été faite par Lev Zeleny, directeur scientifique de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie russe des sciences, lors d'une présentation à la cérémonie d'ouverture de l'exposition « Intercosmos-60 ». C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les documents présentés, le programme lunaire russe comprend un calendrier complet. En particulier, la mission « Luna-30 » est prévue pour 2033, avec le lancement d'un rover lunaire lourd. Cet appareil étudiera la composition des matériaux dans les régions polaires de la Lune.

De plus, une autre mission sous l'indice « Luna-31 » est fixée pour 2036. Cet engin est conçu comme une plateforme d'atterrissage pour des recherches en astronomie, exploration des ressources et biologie. Auparavant, la possibilité de lancer « Luna-28 », « Luna-29 » et « Luna-30 » entre 2032 et 2036 avait été discutée.

Les principaux projets attendus dans les prochaines années restent « Luna-26 » et « Luna-27 ». La première mission sera une plateforme orbitale pour l'étude à long terme de la Lune, tandis que la seconde testera des technologies d'atterrissage précis et sûr dans la zone polaire du satellite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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