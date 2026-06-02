Dili.me tenu pour responsable

Le blogueur Dili.me a de nouveau attiré l'attention des forces de l'ordre.

Il a été rapporté que le 31 mai 2026 à 17h00, il a diffusé un message vidéo sur sa page Instagram pour organiser un rassemblement de voitures avec des plaques d'immatriculation personnalisées devant un supermarché de la ville. Il a été établi que cet événement a été réalisé sans les autorisations nécessaires.

Lors des mesures opérationnelles menées par le département des affaires intérieures de la ville de Kokand, il a été noté que cet appel pouvait constituer une menace pour l'ordre public et la sécurité routière.

Il a également été constaté que, pendant que des explications étaient fournies, son associé a activement résisté et a désobéi aux exigences légales des agents des forces de l'ordre.

Les documents relatifs à l'incident ont été établis conformément aux articles pertinents du Code de responsabilité administrative et transmis au tribunal.

Des mesures légales sont actuellement prises concernant cette situation.