Andoni Iraola: Vom schwierigen Start ins Visier von Liverpool und Bayer Leverkusen

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Andoni Iraola: Vom schwierigen Start ins Visier von Liverpool und Bayer Leverkusen

Der baskische Trainer steht kurz vor der Übernahme von Bayer Leverkusen, doch Liverpool könnte schneller handeln. In nur drei Jahren hat sich Andoni Iraola zu einem der begehrtesten Trainer auf dem Markt entwickelt. Als er sich im Mai 2026 vom AFC Bournemouth verabschiedete, fragte er die Fans scherzhaft: „Wer dachtet ihr, wer dieser Typ ist?“, berichtet Goal.com. berichtet .

Der 43-Jährige hinterließ beim AFC Bournemouth einen bleibenden Eindruck. Sein Team spielte 1:1 gegen Manchester City und sicherte damit Arsenal den Meistertitel. Vor allem aber führte der baskische Trainer einen kleinen Verein zur Qualifikation für die Europa League – ein beispielloses Ergebnis für ein Team, das vor 15 Jahren noch gegen den Abstieg aus der vierten Liga kämpfte.

Iraola entschied sich, seinen Vertrag nach drei Jahren an der englischen Südküste nicht zu verlängern. Derzeit zeigen der AC Mailand und Conference-League-Sieger Crystal Palace Interesse. Laut kicker sieht Bayer Leverkusen ihn jedoch als Hauptkandidaten für die Nachfolge von Xabi Alonso, da Iraolas Spielstil eng mit der Philosophie der Leverkusen-Legende übereinstimmt.

Die Situation könnte durch eine überraschende Entscheidung des FC Liverpool verkompliziert werden. Berichten zufolge haben sich die Merseysider dazu entschlossen, sich von Arne Slot zu trennen, und sehen in Andoni Iraola den idealen Kandidaten für Anfield. Sollte Liverpool ein ernsthaftes Angebot unterbreiten, müsste Bayer erneut auf Trainersuche gehen.

Iraolas Weg beim AFC Bournemouth war nicht einfach. Als er 2023 von Rayo Vallecano kam, konnte er keines seiner ersten neun Spiele gewinnen. Doch er bewältigte die Krise und führte das Team in die Top 6 der Premier League. Nun scheint er bereit, einen der renommiertesten Vereine Europas zu trainieren.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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