Yan Diomande pourrait choisir le PSG plutôt que Liverpool et le Bayern

Liverpool et le Bayern pourraient perdre la course pour le transfert de Yan Diomande. Selon Foot Mercato, l'attaquant du RB Leipzig préfère actuellement rejoindre le Paris Saint-Germain. Le talent ivoirien aurait donné son feu vert pour un transfert vers le club parisien lors du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce signal a poussé le champion de France à accélérer la lutte pour la star de Bundesliga. Selon les informations, les responsables des deux clubs se sont rencontrés à plusieurs reprises pour discuter des conditions du transfert. Cependant, le problème principal reste le prix : le PSG n'est pas encore prêt à payer les 100 millions d'euros demandés pour le joueur sous contrat jusqu'en 2030.

La direction du RB Leipzig ne veut pas brader sa star. Le directeur du club, Oliver Mintzlaff, a souligné dans une interview en janvier qu'ils ne laisseraient pas partir le joueur après seulement une saison, notant que même des offres de 80 à 90 millions d'euros ne changeraient rien. Yan Diomande a également mentionné dans une interview en mai qu'il était heureux à Leipzig.

La troisième place du RB Leipzig en Bundesliga et sa qualification pour la Ligue des champions réduisent légèrement la probabilité d'un transfert. Si le club avait manqué la prestigieuse compétition, il aurait pu être contraint de vendre le joueur sous la pression financière. Désormais, tout dépend de l'offre ferme du PSG.

De plus, l'intérêt du PSG pour Yan Diomande est lié à l'avenir de l'ailier Bradley Barcola. Si Barcola quitte l'équipe, les Parisiens seront prêts à investir 100 millions d'euros pour Diomande. Il est intéressant de noter que le Bayern suit également de près la situation de Barcola.