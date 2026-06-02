Défaite au Canada : La presse internationale analyse la performance de notre équipe nationale

À l'approche du début historique de la Coupe du monde, l'équipe nationale d'Ouzbékistan teste ses forces sur le continent nord-américain. Dans le cadre du plan de préparation au tournoi, l'équipe de Fabio Cannavaro a disputé un match amical contre l'un des hôtes, le Canada, à Edmonton. Dans une rencontre intéressante et intense, nos représentants se sont inclinés 0-2 face aux locaux.

Actuellement, des publications sportives prestigieuses examinent de près la condition physique et tactique des futurs participants à la Coupe du monde. En particulier, la célèbre The World Inform a publié une liste des joueurs ouzbeks qui n'ont pas réussi à jouer à leur niveau potentiel lors du match à Edmonton et qui sont devenus la cible de critiques.

En raison de l'écart important dans le classement FIFA (Canada 30e, Ouzbékistan 50e), les joueurs nord-américains ont eu un avantage majeur tout au long du match et ont remporté une victoire méritée. Les hôtes ont marqué les deux buts en seconde période, et nos compatriotes n'ont pas trouvé de réponse.

La performance de nos joueurs les moins bien notés par la publication a été analysée comme suit :

Abduvohid Nematov – 3,0

Bien que les représentants canadiens aient clairement dominé les duels individuels et les feintes, le nombre de tirs cadrés vers notre but n'était pas si élevé. Nematov a sauvé l'équipe de buts certains à deux reprises, mais a tout de même dû aller chercher le ballon au fond de ses filets deux fois.

Surtout sur le premier but, notre gardien aurait dû fermer le premier poteau, mais après un tir puissant, le ballon l'a touché et a fini au fond des filets après une déviation. Le second but a été placé avec précision dans le petit filet opposé. De plus, un but hors-jeu de l'adversaire visait également le premier poteau, et Abduvohid n'avait pas remarqué l'infraction pendant l'attaque.

Odiljon Hamrobekov et Otabek Shukurov – 3,0

Le milieu de terrain central, considéré comme le point le plus fiable de notre équipe nationale, n'a pas joué comme prévu cette fois-ci. Trop d'espaces ont été laissés à l'adversaire dans la zone défensive, ce qui a doublé la pression et la charge de travail sur nos défenseurs.

En regardant les chiffres, Hamrobekov a perdu 8 duels sur 10 sur le terrain. Il a également commis trois fautes et a été dribblé trois fois. Shukurov a perdu 9 duels sur 11 — il a commis deux fautes, et les adversaires l'ont dépassé par le dribble à quatre reprises.

Eldor Shomurodov – 3,0

Malgré la domination générale du Canada, nos compatriotes se sont créé plusieurs bonnes occasions d'ouvrir le score dès la première mi-temps. Dans de telles situations, la responsabilité principale aurait dû incomber au meilleur buteur de l'équipe, Eldor Shomurodov.

Notre attaquant expérimenté s'est retrouvé deux fois en face-à-face avec le gardien adverse Maxime Crepeau :

Dans la première situation : Eldor a décoché un tir imprécis depuis une position inconfortable, et le ballon est passé à côté du poteau gauche.

Dans la seconde situation : Il a visé le coin droit, mais le gardien canadien a fait preuve de talent et a arrêté le ballon.

Shomurodov a placé une tête sur un coup de pied arrêté sous la barre transversale en première mi-temps, mais là encore, le gardien adverse a sauvé le ballon, et les arbitres ont signalé un hors-jeu de toute façon. Bien que notre attaquant ait joué les 90 minutes complètes, il était à peine visible en seconde période.